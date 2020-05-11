Гаджиев: Олейник является настоящей легендой ММА

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Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал легендой 42-летнего российского бойца смешанного стиля Алексея Олейника.
Гаджиев: Олейник является настоящей легендой ММА
  • Reuters

«Олейник — легенда, в послужном списке его побед очередное громкое имя. Возможно, чемпионом Лёха уже никогда не станет, возраст не позволит, да и с парнями вроде Фрэнсиса Нганну будет тяжело, но лично для меня Олейник — настоящий авторитет», — написал Гаджиев в своём Instagram.

В ночь с 9 на 10 мая Олейник одержал победу над бразильцем Вердумом единогласным решением судей на турнире UFC 249 в Джексонвилле. Теперь на счету 42-летнего спортсмена 59 побед, 13 поражений и одна ничья в MMA.

Ранее Олейник рассказал, на что потратит гонорар от победы над Вердумом.

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