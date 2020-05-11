Олейник рассказал, на что потратит гонорар от победы над Вердумом

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал о своей финансовой ситуации после победы над Фабрисио Вердумом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249.

«Я не занимаю деньги у людей. У меня есть кредитные карты на $25 тыс. Половину я уже использовал — около $14 тыс. у меня уже минус. Получу чек от UFC — закрою эти карты. Я выплачу деньги, налоги, гонорар менеджеру, гонорар залу, заплачу тренерам. Проживание в США обходится мне порядка $8—10 тыс. Примерно 30—40% от своего гонорара я отдам. Можете потом сами посчитать. Спустя полгода мне снова нужно будет драться. Или не есть, не жить в доме, не ездить на машине и не кормить детей. Я этого сделать не могу, потому придётся драться», — цитирует Олейника Sport24.

Россиянин на турнире UFC 249 одержал победу раздельным решением судей над экс-чемпионом организации в тяжёлом весе — бразильцем Фабрисио Вердумом.

Ранее Олейник назвал символичной свою победу на турнире UFC 9 мая.