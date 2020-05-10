Олейник назвал символичной свою победу на турнире UFC 9 мая

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник назвал символичной свою победу над бразильцем Фабрисио Вердумом на турнире UFC 249.

«Очень хотелось победить в этот день, это круто и символично. Но всё-таки 9 мая — сакральный день для людей в нашей стране, и очень не хотелось подводить наших соотечественников. Я постарался сделать всё, что мог», — приводит слова Олейника ТАСС.

Олейник одержал победу над Вердумом на UFC 249 раздельным решением судей. Теперь на его счету 59 побед, 13 поражений и одна ничья в MMA.

Ранее сообщалось, что бой Олейника не транслировали на Украине из-за запрета властей страны.