В Mercedes изменили раскраску болидов ради борьбы с расизмом
- @MercedesAMGF1
Рендерные изображения новой раскраски были опубликованы пресс-службой команды.
В Mercedes отказались от привычной серебристой ливреи, вместо этого команда будет выступать в чёрных цветах, а на защитном элементе Halo также появится слоган End Racism.
Отмечается, что команда будет использовать новую цветовую гамму весь сезон-2020.
Ранее сообщалось, что Берни Экклстоун посоветовал руководству «Формулы-1» даже не пытаться запрещать ему посещение Гран-при.