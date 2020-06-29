В Mercedes изменили раскраску болидов ради борьбы с расизмом

Немецкая команда «Формулы-1» Mercedes представила новую ливрею болида, изменённую в поддержку движения по борьбе с расовой дискриминацией.

Рендерные изображения новой раскраски были опубликованы пресс-службой команды.

В Mercedes отказались от привычной серебристой ливреи, вместо этого команда будет выступать в чёрных цветах, а на защитном элементе Halo также появится слоган End Racism.

Отмечается, что команда будет использовать новую цветовую гамму весь сезон-2020.

Ранее сообщалось, что Берни Экклстоун посоветовал руководству «Формулы-1» даже не пытаться запрещать ему посещение Гран-при.