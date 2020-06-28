Экклстоун посоветовал руководству «Формулы-1» даже не пытаться запрещать ему посещение Гран-при

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун отреагировал на высказывания нового руководства гоночной серии в свой адрес.

«Что они сделают? Запретят мне посещать гонки? Я бы не советовал. Ну пусть попробуют запретить мне прийти в паддок, например, на Гран-при России», — приводит слова Экклстоуна Daily Mail.

Он отметил, что должность почётного президента, которой он был лишён, как и любые другие титулы и звания, не имеет для него значения.

«Я рад словам Чейза Кэри о том, что я больше не имею отношения к «Формуле-1». Значит, я не несу никакой ответственности за всё то, чего они не сделали. Они внезапно включились в эту историю с борьбой против расизма, потому что она начала набирать обороты в США. Теперь Кэри пожертвовал на это целый $1 млн — отлично, этой суммы хватит, чтобы нанять механика в картинге. Может быть, ему всё-таки стоит сосредоточиться на том, чего хотят акционеры. История с коронавирусом сыграла ему на руку. Теперь он может винить пандемию во всём, чего не смог сделать», — добавил 89-летний британец.

Экклстоун руководил «Формулой-1» с 1970-х, когда начал продавать права на трансляции. Впоследствии его компания занималась всеми организационными и логистическими вопросами в чемпионате.

Его недавние высказывания на тему расизма вызвали неоднозначную реакцию в автоспортивном мире, после чего руководство «Формулы-1» объявило, что Экклстоун не имеет больше никакого отношения к чемпионату.

Ранее сообщалось, что Экклстоун потерял статус почётного председателя «Формулы-1».