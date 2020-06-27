Экклстоун потерял статус почётного председателя «Формулы-1»

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Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун покинул должность почётного председателя гоночной серии.
Экклстоун потерял статус почётного председателя «Формулы-1»
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении компании Liberty Media, которой принадлежат коммерческие права на «Формулу-1», текст которого передаёт Motorsport.

Отмечается, что должность почётного председателя, которую Экклстоун занимал с 2017 года, была номинальной и перестала действовать в январе 2020 года.

89-летний британец руководил «Формулой-1» с 1970-х, когда начал продавать права на трансляции. Впоследствии его компания занималась всеми организационными и логистическими вопросами в чемпионате.

Ранее сообщалось, что ещё одна команда «Формулы-1» может быть выставлена на продажу.

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