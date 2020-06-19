СМИ: Ещё одна команда «Формулы-1» может быть выставлена на продажу

Британская команда «Формулы-1» McLaren может быть выставлена на продажу из-за сложного финансового положения.

Как сообщает Sky News, владельцы McLaren рассматривают возможность продажи миноритарной доли команды ради улучшения её финансового положения, однако не намерены продавать контрольный пакет акций.

Контрольный пакет (56%) принадлежит бахрейнскому фонду Mumtalakat, ещё 14% владеет компания TAG Group, а оставшиеся 10% принадлежат канадскому бизнесмену Майклу Латифи.

Отмечается, что альтернативным вариантом выхода McLaren из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может стать увеличение вложений со стороны действующих акционеров.

McLaren — вторая старейшая команда в пелотоне после Ferrari, она была основана в 1963 году. На счету пилотов McLaren 182 победы в 867 Гран-при. Команда восемь раз выигрывала Кубок конструкторов, 12 раз её пилоты становились чемпионами мира, последний раз — в 2008 году.

Ранее Росс Браун заявил, что командой Williams интересуются серьёзные инвесторы.