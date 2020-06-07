Браун заявил, что командой Williams интересуются серьёзные инвесторы

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун рассказал, что инвесторы готовы поддержать команду Williams, оказавшуюся в сложном финансовом положении.

«Думаю, без того, что мы делаем, оснований для волнений было бы куда больше. Пока же в целом всё довольно стабильно. Ситуация с Williams требует внимания, но за командой следят весьма серьёзные люди. Думаю, это показывает, что есть достойная бизнес-модель, которая даёт основания всерьёз рассматривать это предложение», — приводит слова Брауна Motorsport.

Он отметил, что у Williams фантастическое наследие и он испытывает симпатию к прославленной команде.

«Но «Формула-1» весьма жестока, и тебе приходится доказывать свою состоятельность каждые две недели, или даже каждую, как будет в ближайшие пару месяцев. Здесь ничего не скроешь. И надо честно признать: если ты финишируешь последним, как они делали два последних года, последствий не избежать. К сожалению, сейчас наступил именно этот момент. Кто бы ни пришёл, надо разобраться, что мешало им выступать лучше. Только ли в финансировании дело, или в их структуре, в подходе. Честно говоря, я не знаю. Но это необходимо понять. Возможно, достаточно добавить денег, чтобы они стали более конкурентоспособны. Кто-то должен заняться этим и понять, что происходит», — добавил Браун.

Команда Williams основана в 1977 году и является старейшей в пелотоне после Ferrari и McLaren. На счету пилотов команды 114 побед в 749 Гран-при. Williams девять раз выигрывал Кубок конструкторов. Семь раз пилоты британской команды становились чемпионами мира, в последний раз — в 1997 году.

Ранее сообщалось, что бывший владелец «Формулы-1» ищет покупателей для команды Williams.