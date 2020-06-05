Бывший владелец «Формулы-1» ищет покупателей для команды Williams

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Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал, что занимается поиском потенциальных покупателей, заинтересованных в приобретении британской команды Williams.
Бывший владелец «Формулы-1» ищет покупателей для команды Williams
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«Уход Williams станет большой потерей — это 100%. Я ищу людей, которые могли бы поучаствовать в этом проекте. Всё же владение командой — очень дорогое хобби. Надеюсь, это не конец. Мы можем увидеть конец эпохи, но я надеюсь, что кто-то сможет взять на себя управление командой, поскольку будет ужасно потерять такой коллектив», — приводит слова Экклстоуна F1i.

Он отметил, что основатель команды Фрэнк Уильямс много работал, чтобы команда выступала на высоком уровне, и поэтому сейчас печально видеть, как Williams постепенно исчезает.

«Это историческая команда. Проблема Williams в очень практичном подходе Фрэнка к управлению. К сожалению, у нынешних руководителей нет такого же статуса, как у Фрэнка. У него всё получалось», — добавил Экклстоун.

Команда Williams основана в 1977 году и является старейшей в пелотоне после Ferrari и McLaren. На счету пилотов команды 114 побед в 749 Гран-при. Williams девять раз выигрывал Кубок конструкторов. Семь раз пилоты британской команды становились чемпионами мира, в последний раз — в 1997 году.

Ранее сообщалось, что Williams может быть выставлена на продажу.

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