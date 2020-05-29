Команда «Формулы-1» Williams может быть выставлена на продажу

Одна из старейших команд «Формулы-1», Williams, может быть выставлена на продажу из-за сложного финансового положения.

«Совет директоров Williams Grand Prix Engineering изучает все возможные стратегические варианты. Эти варианты включают (но не ограничиваются) привлечение нового капитала для бизнеса, отчуждение части компании миноритарному инвестору, продажу крупного пакета акций и полную продажу всей компании. На данный момент окончательное решение не принято. В то же время для облегчения переговоров с различными заинтересованными сторонами компания объявляет о запуске формальной процедуры продажи бизнеса», — говорится в заявлении команды.

Отмечается, что совет директоров Williams Grand Prix Engineering оставляет за собой право прервать процесс продажи команды в любой момент.

По итогам 2019 года команда зафиксировала убыток в размере £13 млн, тогда как сезон-2018 компания завершила с прибылью £12,9 млн, при этом, если учитывать не всю компанию, а только команду «Формулы-1», чистый убыток в сезоне-2019 составил £10,1 млн.

Команда Williams основана в 1977 году и является старейшей в пелотоне после Ferrari и McLaren. На счету пилотов команды 114 побед в 749 Гран-при. Williams девять раз выигрывал Кубок конструкторов. Семь раз пилоты британской команды становились чемпионами мира, в последний раз — в 1997 году.

Ранее сообщалось, что команда Williams лишилась титульного спонсора.