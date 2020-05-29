Williams лишился титульного спонсора

Британская команда «Формулы-1» Williams объявила о расторжении контракта с титульным спонсором.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

ROKiT был титульным спонсором Wiliams с 2019 года.

Команда Williams основана в 1977 году и является одной из старейших в пелотоне после Ferrari и McLaren. На счету пилотов команды 114 побед в 749 Гран-при. Wlliams девять раз выигрывал Кубок конструкторов. Семь раз пилоты британской команды становились чемпионами мира, в последний раз — в 1997 году.

Ранее сообщалось, что Williams заложила свою базу, землю и исторические болиды.