Российский участник «Формулы-1» Сергей Сироткин будет резервным пилотом Renault до конца 2020 года.

Об этом сообщается в Twitter команды. Спортсмен уже находился в подобном качестве в Renault в 2017 и 2019 годах, в то время как в 2018-м был боевым пилотом команды Williams. Основными гонщиками Renault являются француз Эстебан Оконо и австралиец Даниэль Риккьярдо, который по окончании сезона перейдёт в McLaren.

«Рад вернуться на должность резервного пилота Renault. Я очень хорошо знаю команду, потому что был с ней весь сезон 2019 года. Понимаю, что для Renault важно иметь гонщика, готового сразу пополнить команду. Я буду готов вновь сесть в болид «Формулы-1», — заявил Сироткин.

Ранее сообщалось, что бывший пилот «Формулы-1» итальянец Алессандро Дзанарди, попавший в серьёзную аварию, перенёс вторую операцию.