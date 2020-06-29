Бывший пилот «Формулы-1» Дзанарди перенёс вторую операцию после ДТП

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Бывший пилот «Формулы-1» итальянец Алессандро Дзанарди, попавший в серьёзную аварию, перенёс вторую операцию.
Бывший пилот «Формулы-1» Дзанарди перенёс вторую операцию после ДТП
  • Reuters

«Компьютерная томография показала изменение в состоянии пострадавшего, из-за которого потребовалось второе хирургическое вмешательство. После операции, которая длилась порядка двух с половиной часов, Дзанарди вновь был переведён в отделение интенсивной терапии», — цитирует РИА Новости заявление больницы в итальянской Сиене, куда был доставлен Дзанарди.

Дзанарди потерял обе ноги в аварии в 2001 году, после чего начал выступать на Паралимпийских играх и стал четырёхкратным победителем Паралимпиад в шоссейных велогонках. Итальянец выступал в «Формуле-1» в 1991—1994 годах и 1999-м. 53-летний спортсмен был госпитализирован в результате столкновения с грузовиком.

Ранее Папа Римский написал письмо экс-пилоту «Формулы-1», находящемуся в коме.

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