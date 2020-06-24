Папа Римский написал письмо экс-пилоту «Формулы-1», находящемуся в коме

Папа Римский Франциск направил письмо бывшему гонщику «Формулы-1» итальянцу Алессандро Дзанарди, который был введён в кому после ДТП.

В письме, которое опубликовало издание La Gazzetta dello Sport, понтифик отметил, что молится за Дзанарди и его семью, а также высоко оценил мужественное поведение знаменитого спортсмена.

«Ваша история — это пример того, как суметь вновь пойти вперёд после неожиданной остановки. Посредством спорта вы учили жить жизнью главного героя, превратив инвалидность в урок человечности», — написал папа Франциск.

19 июня 53-летний Дзанарди попал в аварию в Сиене. Его велосипед на ручном управлении столкнулся с грузовиком. Бывшего спортсмена в тяжёлом состоянии эвакуировали в ближайший госпиталь.

Итальянец выступал в различных гоночных сериях, среди которых провёл пять сезонов в «Формуле-1» и четыре — в серии CART, в которой дважды стал чемпионом. В 2001 году он попал в тяжёлую аварию, из-за которой ему ампутировали обе ноги выше колен. Несмотря на такие травмы, Дзанарди вернулся за руль в кузовных туринговых чемпионатах.

Он также выступил на Паралимпийских играх 2012 и 2016 годов, где завоевал по две золотые награды в классе ручных велосипедов.

Ранее сообщалось, что Дзанарди введён в состояние искусственной комы.