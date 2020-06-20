Экс-гонщик Дзанарди введён в состояние искусственной комы

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Бывший пилот «Формулы-1», двукратный чемпион гоночной серии CART и четырёхкратный чемпион Паралимпийских игр Алессандро Дзанарди в результате ДТП получил серьёзную травму головы.
Экс-гонщик Дзанарди введён в состояние искусственной комы
  • Reuters

«В вопросе повреждения мозга ситуация остаётся тяжёлой и может усугубиться, но в настоящее время она стабилизирована. Сейчас сложно оценить полную неврологическую картину, так что мы были вынуждены ввести пациента в состояние искусственной комы. В ближайшие дни оценим возможность постепенного выведения пациента из состояния седации», — говорится в заявлении больницы.

19 июня 53-летний Дзанарди попал в аварию в Сиене. Его велосипед на ручном управлении столкнулся с грузовиком. Бывшего спортсмена в тяжёлом состоянии эвакуировали в ближайший госпиталь.

Ранее сообщалось о госпитализации Дзанарди.

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