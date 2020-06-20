Гонщик Дзанарди был госпитализирован после ДТП

Двукратный чемпион гоночной серии CART и четырёхкратный чемпион Паралимпийских игр Алессандро Дзанарди попал в ДТП.

Как сообщает Star Tribune, Дзанарди был сбит грузовиком во время тренировки на велосипеде с ручным управлением. После инцидента гонщик был перевезён в госпиталь, перенёс операцию и, по последним данным, остаётся в тяжёлом состоянии.

По словам тренера Марио Валентини, Дзанарди случайно заехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.

53-летний итальянец выступал в различных гоночных сериях, среди которых провёл пять сезонов в «Формуле-1» и четыре — в серии CART, в которой дважды стал чемпионом. В 2001 году он попал в тяжёлую аварию, из-за которой ему ампутировали обе ноги выше колен. Несмотря на такие травмы, Дзанарди вернулся за руль в кузовных туринговых чемпионатах.

Он также выступил на Паралимпийских играх 2012 и 2016 годов, где завоевал по две золотые награды в классе ручных велосипедов.

Ранее сообщалось, что ещё одна команда «Формулы-1» может быть выставлена на продажу.