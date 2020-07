«Это противоречит русскому менталитету»: Квят ответил на критику за отказ встать на колено перед Гран-при Австрии

Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят объяснил, почему не преклонил колено перед Гран-при Австрии. Его действия вызвали критику со стороны журналистов и других гонщиков, несмотря на то, что спортсмены вольны были сами решать, как они хотят поддерживать борьбу с «расизмом». С позицией Квята согласен и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, который признался, что пока не решил, будет ли он преклонять колено снова.

Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят прокомментировал свой отказ становиться на колено во время Гран-при Австрии, чтобы поддержать борьбу с «расизмом». Он заявил, что этот жест противоречит его собственному менталитету. При этом спортсмен заверил, что готов дальше поддерживать борьбу за равноправие людей разных рас, но только другими способами.

«Когда предложили в качестве жеста борьбы против расизма встать всем на одно колено, мне это было немного не понятно. Потому что это, скажем так, немного противоречит моему менталитету, русскому менталитету. Где встают на колено перед Родиной, флагом, Богом. Безусловно, мы все едины в борьбе против расизма. И мы показали свою позицию, перед гонкой надев футболки с надписью «Конец расизму», — сказал Квят в интервью Первому каналу.

Акция против расизма под названием We Race As One (в переводе с английского «В гонках/расе мы едины». — RT) прошла 5 июля непосредственно перед гонкой Гран-при Австрии во время исполнения национального гимна. Предполагалось, что пилоты преклонят колено в поддержку движения Black Lives Matter, как это делают многие спортсмены перед соревнованиями в Европе и Северной Америке. Однако встать на колено согласились не все гонщики. От этого жеста помимо Квята отказались Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кими Райкконен, Карлос Сайнс и Антонио Джовинацци.

Поведение гонщиков было раскритиковано некоторыми журналистами. Так, редактор CBS Игор Мело написал в Twitter, что со стороны Ферстаппена и Леклера, двух будущих звёзд «Формулы-1», это «выглядело некрасиво». Корреспондент Evening Standard Джо Кришнан заявил, что нельзя назвать единством, «когда две трети пилотов преклонили колени, а остальные — нет». Ещё один журналист, Филл Троманс также отметил, что произошедшее выставляет пилотов «не в лучшем свете».

Раскритиковал своих коллег и бразильский гонщик Жоао Пауло де Оливейра. Он назвал пилотов «слишком юными», чтобы понимать масштаб проблемы, притом что одному из стоявших на ногах спортсмену — Кими Райкконену — уже 40 лет.

«Я не могу понять, почему некоторые пилоты «Формулы-1» не последовали общему манифесту, в котором всего-то и требовалось — встать всем на колени для проявления уважения. Наверное, они ещё слишком молоды, чтобы разбираться в серьёзных проблемах», — написал Оливейра в Twitter, однако позднее удалил своё сообщение.

Руководство «Формулы-1» не стало наказывать отказавшихся пилотов. Профсоюз гонщиков заранее объявил, что каждый из них имеет право выбирать свой способ, чтобы поддержать борьбу с «расизмом».

По словам Даниэля Риккардо, пилоты согласились, что в таком вопросе нужно учитывать национальные и культурные различия между ними.

«Вчера все пилоты заявили, что поддерживают борьбу с расизмом и хотят с ним покончить. Нет никого, кто был бы против этой идеи. Думаю, что для некоторых пилотов есть сложности в связи с их национальностью и тем, что для них означает преклонение колена. Мы только хотим поддержать Black Lives Matter, в этом нет политики или чего-то ещё, просто существует тонкая грань, которая касается восприятия жеста людьми разных национальностей», — объяснил пилот Renault ESPN.

Своих коллег не стал критиковать и единственный темнокожий пилот в «Формуле-1» Льюис Хэмилтон. Он сказал, что не будет никого принуждать вставать на колено.

«Мне известно мнение некоторых пилотов, однако никто не должен оказываться в такой ситуации, при которой он обязан преклонить колено. Никогда не просил и не требовал от кого-либо поступать таким образом и никогда не выдвигал эту идею. Это сделали менеджмент «Формулы-1» и профсоюз. Я хочу позволить всем иметь своё мнение, и я сказал всем: «Парни, я это сделаю, но вы можете делать то, что считаете правильным», — говорил Хэмилтон.

Уже на этой неделе состоится второй этап «Формулы-1» — Гран-при Штирии. По сведениям Daily Mail, в этот раз преклонение колена уже не будет носить такой массовый характер, как перед первой гонкой. Организаторы не станут расстилать ковёр для этой акции и предложат пилотам самим выбрать место, чтобы выразить свой протест. Даже Хэмилтон признался, что уже не уверен в том, что будет снова вставать на колено.

«Я не знаю, каким будет дальнейший план. Это здорово, что «Формула-1» и конкретно Mercedes признают проблему, с которой мы сталкиваемся в мире, и решают что-то сделать с ней. Все мы, в том числе и я, должны понимать ответственность и смотреть, что мы можем улучшить в своих организациях и командах. Двигаясь вперёд, я не знаю, продолжу ли я преклонять колено», — сказал действующий чемпион мира.