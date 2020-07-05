Квят и ещё пять пилотов отказались стать на колено перед Гран-при Австрии

Короткая ссылка
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались преклонять колено в рамках акции против расизма перед стартом гонки на первом этапе сезона — Гран-при Австрии.
Квят и ещё пять пилотов отказались стать на колено перед Гран-при Австрии
  • Reuters

Среди этих гонщиков: россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri, представители команды Alfa Romeo финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци, испанский пилот McLaren Карлос Сайнс, голландец Макс Ферстаппен из Red Bull и монегаск Шарль Леклер, выступающий за Ferrari.

При этом все пилоты надели футболки с антирасистскими лозунгами.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон потеряет три места на старте Гран-при Австрии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить