Квят и ещё пять пилотов отказались стать на колено перед Гран-при Австрии

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались преклонять колено в рамках акции против расизма перед стартом гонки на первом этапе сезона — Гран-при Австрии.

Среди этих гонщиков: россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri, представители команды Alfa Romeo финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци, испанский пилот McLaren Карлос Сайнс, голландец Макс Ферстаппен из Red Bull и монегаск Шарль Леклер, выступающий за Ferrari.

При этом все пилоты надели футболки с антирасистскими лозунгами.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон потеряет три места на старте Гран-при Австрии.