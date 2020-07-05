Квят и ещё пять пилотов отказались стать на колено перед Гран-при Австрии
- Reuters
Среди этих гонщиков: россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri, представители команды Alfa Romeo финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци, испанский пилот McLaren Карлос Сайнс, голландец Макс Ферстаппен из Red Bull и монегаск Шарль Леклер, выступающий за Ferrari.
При этом все пилоты надели футболки с антирасистскими лозунгами.
Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон потеряет три места на старте Гран-при Австрии.
End Racism.— Formula 1 (@F1) July 5, 2020
One cause. One commitment.
As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOnepic.twitter.com/qjxYi1zWcJ