Хэмилтон потеряет три места на старте Гран-при Австрии

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Стюарды первого в сезоне этапа «Формулы-1» Гран-при Австрии удовлетворили протест команды Red Bull и оштрафовали пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона потерей трёх мест на старте гонки.
Хэмилтон потеряет три места на старте Гран-при Австрии
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Шестикратный чемпион мира был наказан за то, что под жёлтыми флагами не снизил скорость на своём быстром круге во время третьего сегмента квалификации. Изначально стюарды не стали наказывать Хэмилтона, однако после протеста Red Bull пересмотрели своё первоначальное решение ввиду выявления новых обстоятельств, доказывающих вину пилота.

Таким образом, Хэмилтон будет стартовать с пятой позиции. На второе место переместится гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, на третье — пилот McLaren Ландо Норрис, а на четвёртое — ещё один представитель Red Bull, Александр Албон.

Старт гонки запланирован на 16:10 мск.

Ранее сообщалось, что Шарль Леклер первым публично отказался становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии.

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