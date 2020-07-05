Гонщик Ferrari Леклер первым публично отказался становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии

Короткая ссылка
Пилот Ferrari монегаск Шарль Леклер объявил, что не намерен вставать на колено в поддержку антирасистского движения перед стартом первого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
Гонщик Ferrari Леклер первым публично отказался становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии
  • Reuters

«Я верю, что дела и то, как мы поступаем в повседневной жизни, гораздо важнее, чем формальные жесты, которые могут быть противоречиво восприняты в некоторых странах. Я не буду сегодня преклонять колено — но это вовсе не значит, что я готов бороться с расизмом меньше других», — написал Леклер в своём Twitter.

Ранее Льюис Хэмилтон рассказал об обсуждении с другими гонщиками «Формулы-1» проблемы расовой дискриминации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить