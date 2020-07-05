Гонщик Ferrari Леклер первым публично отказался становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии

Пилот Ferrari монегаск Шарль Леклер объявил, что не намерен вставать на колено в поддержку антирасистского движения перед стартом первого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

«Я верю, что дела и то, как мы поступаем в повседневной жизни, гораздо важнее, чем формальные жесты, которые могут быть противоречиво восприняты в некоторых странах. Я не буду сегодня преклонять колено — но это вовсе не значит, что я готов бороться с расизмом меньше других», — написал Леклер в своём Twitter.

Ранее Льюис Хэмилтон рассказал об обсуждении с другими гонщиками «Формулы-1» проблемы расовой дискриминации.