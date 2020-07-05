Хэмилтон: я попытался донести до гонщиков, что отмалчиваться на тему расизма — значит быть соучастником

Шестикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон рассказал об обсуждении с другими гонщиками чемпионата проблемы расовой дискриминации.

«Мы немного поговорили на эту тему во время брифинга пилотов. Интересно поговорили. Я поблагодарил тех, кто поднимал проблему неравенства в своих соцсетях, и рассказал, что вкладываю в свои посты. Потому что мои слова очень часто интерпретируют очень странным образом. У пилотов есть авторитет, есть множество способов озвучить свою точку зрения. И я попытался донести до парней понимание, что отмалчиваться в этой ситуации — значит быть соучастником несправедливости», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Он отметил, что молчание остаётся весьма популярной реакцией на проблему, но он воспринимает это как часть диалога.

«Многие хотят во всём разобраться, прежде чем что-то говорить. А многие пока не понимают причины и цели протестов. И я продолжаю объяснять, что к чему, пытаясь охватить как можно больше людей», — добавил британец.

Ранее сообщалось, что в Mercedes допустили возможность перегрева болидов из-за их антирасистской раскраски.