Хэмилтон: я попытался донести до гонщиков, что отмалчиваться на тему расизма — значит быть соучастником

Короткая ссылка
Шестикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон рассказал об обсуждении с другими гонщиками чемпионата проблемы расовой дискриминации.
Хэмилтон: я попытался донести до гонщиков, что отмалчиваться на тему расизма — значит быть соучастником
  • Reuters

«Мы немного поговорили на эту тему во время брифинга пилотов. Интересно поговорили. Я поблагодарил тех, кто поднимал проблему неравенства в своих соцсетях, и рассказал, что вкладываю в свои посты. Потому что мои слова очень часто интерпретируют очень странным образом. У пилотов есть авторитет, есть множество способов озвучить свою точку зрения. И я попытался донести до парней понимание, что отмалчиваться в этой ситуации — значит быть соучастником несправедливости», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Он отметил, что молчание остаётся весьма популярной реакцией на проблему, но он воспринимает это как часть диалога.

«Многие хотят во всём разобраться, прежде чем что-то говорить. А многие пока не понимают причины и цели протестов. И я продолжаю объяснять, что к чему, пытаясь охватить как можно больше людей», — добавил британец.

Ранее сообщалось, что в Mercedes допустили возможность перегрева болидов из-за их антирасистской раскраски.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить