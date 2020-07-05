В Mercedes допустили возможность перегрева болидов из-за их антирасистской раскраски
- Reuters
«Перегрев из-за чёрной ливреи? Это хороший вопрос. Вопросы маркетинга и внешних связей очень важны, но если технические решения влияют на нашу скорость, это, конечно, неправильно. В воскресенье обещают 30-градусную жару, так что да, нам предстоит узнать, насколько наши расчёты, которые мы делали с серебристыми машинами, будут соотноситься с реальным поведением чёрных машин», — приводит слова Вольфа Ilta Sanomat.
В прошлом сезоне на австрийском этапе гонщики Mercedes не смогли бороться за победу из-за проблем с перегревом, которые были исправлены уже по ходу того сезона и учтены при создании нынешнего болида.
Ранее сообщалось, что Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии.