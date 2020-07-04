Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Квят — 13-й
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Финский гонщик преодолел свой лучший круг по трассе «Ред Булл Ринг» за 1 минуту 2,939 секунды.
Второе место занял его напарник по Mercedes, шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Третьим стал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Четвёртое место занял гонщик McLaren британец Ландо Норрис.
Пилоты Ferrari Шарль Леклер и Себастьян Феттель заняли седьмое и 11-е места.
Российский гонщик Aplha Tauri Даниил Квят оказался в итоговом протоколе сессии на 13-м месте.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при Австрии.