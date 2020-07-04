Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при Австрии, Квят — 14-й
- Reuters
Шестикратный чемпион мира в своей лучшей попытке преодолел круг по трассе «Ред Булл Ринг» за 1 минуту 4,130 секунды.
Вторым стал его напарник по Mercedes финн Валттери Боттас. Тройку замкнул нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull.
Российский гонщик Aplha Tauri Даниил Квят занял в итоговом протоколе 14-е место, уступив лидеру 1,160 секунды.
FP3 CLASSIFICATION: Last practice before qualifying 👀#AustrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/6w9n5WLbw9— Formula 1 (@F1) July 4, 2020
Ранее сообщалось, что Хэмилтон показал лучшее время во второй практике Гран-при Австрии.