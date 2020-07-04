Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при Австрии, Квят — 14-й

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов первого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

Шестикратный чемпион мира в своей лучшей попытке преодолел круг по трассе «Ред Булл Ринг» за 1 минуту 4,130 секунды.

Вторым стал его напарник по Mercedes финн Валттери Боттас. Тройку замкнул нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Российский гонщик Aplha Tauri Даниил Квят занял в итоговом протоколе 14-е место, уступив лидеру 1,160 секунды.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон показал лучшее время во второй практике Гран-при Австрии.