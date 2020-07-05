Отказ Квята преклонить колено, победа Боттаса и девять сходов: как прошёл Гран-при «Формулы-1» в Австрии

На автодроме «Ред Булл Ринг» состоялась первая в сезоне гонка «Формулы-1» — Гран-при Австрии. Её победителем стал обладатель поул-позиции Валттери Боттас. Льюис Хэмилтон из-за контакта с Александром Албоном получил пятисекундный штраф и пропустил на подиум Шарля Леклера и Ландо Норриса. Перед гонкой шестеро гонщиков не стали преклонять колено в знак борьбы с «расизмом», в их числе был сошедший на предпоследнем круге Даниил Квят.

Первый день

Долгожданный Гран-при Австрии начался со скандала. Пока пилоты готовились к гонке и участвовали в первых за почти полгода свободных заездах, Red Bull подал протест на использование Mercedes новой системы рулевого управления DAS, позволяющей менять угол схождения передних колёс и добиваться небольшого преимущества в скорости на прямых участках трасс.

Новинка была продемонстрирована на февральских тестах и была преподнесена именно как часть рулевого управления, которая не противоречит действующему регламенту. В Red Bull же решили, что DAS меняет настройки подвески, что строго запрещено. Спор двух команд был улажен быстро — Mercedes дала добро на использование новой технологии до конца сезона, после чего её всё-таки запретят использовать. А другие команды таким образом получили сигнал, что тоже при желании могут внедрить DAS на своих машинах. Правда, её разработкой, кроме немецкой конюшни, занимается как раз только Red Bull.

Первые заезды в пятницу показали, что за пилотами Mercedes по-прежнему огромное преимущество. Даже небольшой дождь, отнявший у гонщиков крайне ценное время на тестирование настроек, не помешал Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу уверенно возглавить протокол первой тренировки. На их фоне особенно заметной была беспомощность Ferrari. Шарлю Леклеру едва удалось попасть в первую десятку, а Себастьян Феттель уступил ему ещё две позиции. Оба уступали перекрашенным в чёрный цвет немецким болидам больше секунды на круге.

Вечером разрыв сократился, но Феттель всё равно уступил кроме Хэмилтона и Боттаса ещё и Серхио Пересу на Racing Point. Его розовая машина очень сильно напоминает прошлогоднюю версию Mercedes, и в британской команде не скрывают, что действительно вдохновлялись лучшим болидом минувшего сезона. Копия получилась настолько удачной, что болельщики могли сделать поспешный вывод, что Racing Point ворвётся в тройку лучших команд, если продолжит дальше обгонять признанных фаворитов.

Второй день

Заключительная тренировочная сессия началась с первой полноценной аварии этого сезона. Новичок Williams Николас Латифи разбил свой болид, что в нынешних специфичных условиях проведения гонок сразу лишало его шансов на успех. Остальные пилоты были более осторожны и показали перед квалификацией те результаты, которые и стоило ожидать.

Mercedes был по-прежнему недосягаем, хотя его преимущество и практически растаяло — в секунде от Хэмилтона и Боттаса оказались ещё десять пилотов. Среди них не оказалось Даниила Квята. Пилот AlphaTauri пока не мог догнать напарника Пьера Гасли и должен был бороться в квалификации хотя бы за выход во второй сегмент.

С этой задачей россиянин справился — всё-таки у Williams, Alfa Romeo и Haas машины были гораздо медленнее. Но кроме них Квят обогнал ещё только Эстебана Окона и занял 13-е место. Гасли расположился выше на ещё одну строчку и оказался соседом Феттеля по шестому ряду стартовой решётки. Четырёхкратный чемпион мира ошибся в своей последней попытке улучшить время и оказался за чертой первой десятки.

Его напарнику тоже квалификация не удалась. Прошлогодний обладатель поул-позиции в итоге занял седьмое место. Леклер уступил не только пилотам Mercedes и Red Bull, но и Пересу, и Ландо Норрису из McLaren, неожиданно поднявшемуся на четвёртое место. В прошлом сезоне подобных итогов квалификации нельзя было представить. Как и то, что первую строчку в итоге займёт Валттери Боттас, ведь по ходу уикенда он всё время был позади Хэмилтона.

Гонка

За час до гонки стало известно о переменах в стартовой решётке. Новый протест Red Bull на то, что Хэмилтон во время квалификации не сбросил скорость под жёлтыми флагами, был удовлетворён. Действующий чемпион мира потерял три позиции, а на его место поднялся Ферстаппен. К слову, голландец стал одним из шести пилотов, которые отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом. Вместе с ним от этого жеста воздержались, в частности, Леклер и Квят.

End Racism.



One cause. One commitment.



As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOnepic.twitter.com/qjxYi1zWcJ — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Со стартом гонки сразу наметились два аутсайдера в голове пелотона. Норрис сразу же стал сдавать свою третью позицию. Албон же отбил одну атаку Хэмилтона, но спустя несколько кругов всё-таки тоже уступил пилоту Mercedes. Следующей целью для британца стал Ферстаппен, и их соперничество с учётом трений команд обещало стать очень интересным. Однако голландцу не повезло. Его машина неожиданно потеряла мощность, и победитель двух последних Гран-при Австрии был вынужден сойти с дистанции. Гонку возглавили две бывшие «серебряные стрелы», за которыми поспеть ни у кого не было возможности.

LAP 11/71



Verstappen is crawling along! 😮



He's slipped from P2 to P17 #AustrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/3WsBRncJYR — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Квят стартовал не очень удачно, откатившись на 15-ю позицию. Но он тут же смог сам пройти Антонио Джовинацци и Кевина Магнуссена. Сходы Ферстаппена и Даниэля Риккардо позволили россиянину вплотную приблизиться к очковой зоне, и пилот AlphaTauri вскоре ворвался в десятку, воспользовавшись проблемами Лэнса Стролла на Racing Point.

Далее Квяту оставалось преследовать Гасли, и услугу ему оказал Магнуссен. Датчанин вылетел с трассы и вызвал на трассу пейс-кар. После рестарта россиянин действительно поднялся на девятое место, но не за счёт обгона напарника. Феттель наткнулся на атакующего Леклера Сайнса и развернулся на 180 градусов. Пилот Ferrari откатился на 15-ю позицию. Судя по тому, как неважно выглядела итальянская конюшня в Австрии, быстро добраться до очковой зоны ему было проблематично.

К середине гонки большинство пилотов получили шины, на которых можно было постараться добраться до финиша, что было довольно рискованной стратегией. Сход Джорджа Рассела буквально выручил некоторых пилотов. Албон, Норрис, Леклер, Квят, Райкконен и Феттель получили новую резину и возможность побороться за более высокие места.

Финский пилот тут же лишился своего шанса — у гонщика Alfa Romeo неожиданно соскочило колесо. Рестарт пришлось отложить, и дистанции для финального этапа борьбы осталось уже чуть больше десяти кругов. Для лидирующих пилотов Mercedes это была хорошая новость, так как они упорно отказывались менять шины на более свежие.

LAP 55/71



Drama at the restart as Raikkonen's front right wheel comes off, and the Safety Car is redeployed immediately 😵#AustrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/LyTd7SoDcb — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Албон попытался дать бой Хэмилтону, но их атака закончилась контактом, в результате которого гонщик Red Bull откатился на последнее место. Британец был оперативно признан виновным в этом инциденте и получил пятисекундный штраф. Действующий чемпион рисковал остаться без подиума, так как за ним вплотную шли Леклер и Перес.

LAP 61/71:



Contact between Albon and Hamilton at the restart!



Albon spins and drops to P13 #AustrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/5iImqmGcVR — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Мексиканец в итоге сам был наказан за превышение скорости на пит-лейне, и когда об этом стало известно, резко взвинтил темп Норрис. В итоге пилот McLaren сумел приблизиться к Хэмилтону на необходимое расстояние и отнять у него третье место. Победу отпраздновал Боттас, а Леклер вопреки всем неудачам Ferrari повторил прошлогоднюю вторую позицию.

Тем временем Квят на свежих шинах продолжал борьбу за попадание в очковую зону, но был вынужден удерживать своё десятое место в споре с Феттелем. Пилот AlphaTauri уступил немецкому гонщику и вскоре вовсе сошёл с дистанции — у его колеса случился прокол. До финиша уже оставалось меньше восьми кругов, так что своё 12-е место он получил, но это было слабым утешением для россиянина.