Петров призвал уважать мнение пилотов «Формулы-1», не преклонивших колено перед Гран-при Австрии

Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров прокомментировал эпизод перед стартом Гран-при Австрии, когда ряд гонщиков отказался преклонить колено в знак борьбы с расизмом.

«Я считаю, что каждый человек имеет право высказываться. И каждый может сделать это по-своему У каждого своё мнение: становиться на колено или нет. Можно призвать сделать это, но не критиковать, а если кто-то не согласился с вашей позицией, то уважать мнение других», — цитирует ТАСС Петрова.

Среди тех, кто решил не вставать на колено, оказались россиянин Даниил Квят (Alpha Tauri), Карлос Сайнс (McLaren), пилоты Alpha Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци, гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, а также пилот Ferrari Шарль Леклер.

Ранее Хэмилтон заявил, что принимает наказание за столкновение на Гран-при Австрии.