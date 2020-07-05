Петров призвал уважать мнение пилотов «Формулы-1», не преклонивших колено перед Гран-при Австрии

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Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров прокомментировал эпизод перед стартом Гран-при Австрии, когда ряд гонщиков отказался преклонить колено в знак борьбы с расизмом.
Петров призвал уважать мнение пилотов «Формулы-1», не преклонивших колено перед Гран-при Австрии
  • Reuters

«Я считаю, что каждый человек имеет право высказываться. И каждый может сделать это по-своему У каждого своё мнение: становиться на колено или нет. Можно призвать сделать это, но не критиковать, а если кто-то не согласился с вашей позицией, то уважать мнение других», — цитирует ТАСС Петрова.

Среди тех, кто решил не вставать на колено, оказались россиянин Даниил Квят (Alpha Tauri), Карлос Сайнс (McLaren), пилоты Alpha Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци, гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, а также пилот Ferrari Шарль Леклер.

Ранее Хэмилтон заявил, что принимает наказание за столкновение на Гран-при Австрии.

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