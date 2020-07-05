Хэмилтон заявил, что принимает наказание за столкновение на Гран-при Австрии
- Reuters
«Мы могли бы вместе с Боттасом оказаться на подиуме. Мы с Албоном сражались, я не могу поверить, что мы с ним столкнулись вновь. Мне кажется, это был гоночный инцидент. Но я не буду спорить с судьями, а сосредоточусь на будущих гонках. Принимаю вынесенное мне наказание», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.
Из-за пятисекундного штрафа британец лишился второго места, пропустив вперёд Шарля Леклера из Ferrari и Ландо Норриса из McLaren.
Ранее Боттас прокомментировал свою победу на Гран-при Австрии.