Хэмилтон заявил, что принимает наказание за столкновение на Гран-при Австрии

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал свой штраф на Гран-при «Формулы-1» в Австрии, из-за которого он лишился места на подиуме.

«Мы могли бы вместе с Боттасом оказаться на подиуме. Мы с Албоном сражались, я не могу поверить, что мы с ним столкнулись вновь. Мне кажется, это был гоночный инцидент. Но я не буду спорить с судьями, а сосредоточусь на будущих гонках. Принимаю вынесенное мне наказание», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Из-за пятисекундного штрафа британец лишился второго места, пропустив вперёд Шарля Леклера из Ferrari и Ландо Норриса из McLaren.

Ранее Боттас прокомментировал свою победу на Гран-при Австрии.