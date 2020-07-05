Боттас прокомментировал свою победу на Гран-при Австрии

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Финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас подвёл итоги гонки первого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
Боттас прокомментировал свою победу на Гран-при Австрии
  • Reuters

«В ходе всей гонки я испытывал огромное давление, что понятно. Одна машина безопасности — это нормально, но когда пейс-кар вышел на трассу в третий раз, я подумал: «Ну сколько можно!» — приводит слова финского гонщика Motorsport-Total.

Он также отметил, что у действующего чемпиона и его партнёра по команде британца Льюиса Хэмилтона было множество возможностей выйти в лидеры, если бы он допустил хоть одну ошибку, но Боттас подчеркнул, что ему удалось сохранить концентрацию.

«Мне нужно было аккуратнее управлять болидом, беречь его, так что у меня не было возможности заезжать на бордюр, поэтому я в какой-то момент переживал, получится ли у нас доехать, но рад, что мы добрались до финиша обеими машинами», — добавил Боттас.

Гонка прошла в Шпильберге. Боттас финишировал за 1 час 30 минут 55,739 секунды.

Ранее сообщалось, что российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят не смог завершить гонку на Гран-при Австрии из-за прокола колеса.

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