Боттас прокомментировал свою победу на Гран-при Австрии
- Reuters
«В ходе всей гонки я испытывал огромное давление, что понятно. Одна машина безопасности — это нормально, но когда пейс-кар вышел на трассу в третий раз, я подумал: «Ну сколько можно!» — приводит слова финского гонщика Motorsport-Total.
Он также отметил, что у действующего чемпиона и его партнёра по команде британца Льюиса Хэмилтона было множество возможностей выйти в лидеры, если бы он допустил хоть одну ошибку, но Боттас подчеркнул, что ему удалось сохранить концентрацию.
«Мне нужно было аккуратнее управлять болидом, беречь его, так что у меня не было возможности заезжать на бордюр, поэтому я в какой-то момент переживал, получится ли у нас доехать, но рад, что мы добрались до финиша обеими машинами», — добавил Боттас.
Гонка прошла в Шпильберге. Боттас финишировал за 1 час 30 минут 55,739 секунды.
Ранее сообщалось, что российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят не смог завершить гонку на Гран-при Австрии из-за прокола колеса.