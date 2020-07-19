Ферстаппен повредил болид перед началом гонки на Гран-при Венгрии
- Reuters
Представитель Нидерландов врезался в барьер, пока ехал на стартовую решётку, и повредил переднее антикрыло и подвеску.
Тем не менее Ферстаппен доехал до стартовой позиции, а машину ремонтировали прямо на стартовой позиции. При этом гонщик всё-таки смог стартовать.
Ранее сообщалось, что Даниил Квят и ещё ряд пилотов не встали на колено в знак борьбы с расизмом перед стартом Гран-при Венгрии.
Disaster for Max Verstappen as he goes into the barriers on the way to the grid 😮#HungarianGP 🇭🇺 #F1pic.twitter.com/VqOSEzbHwD— Formula 1 (@F1) July 19, 2020