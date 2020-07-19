Ферстаппен повредил болид перед началом гонки на Гран-при Венгрии

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен повредил болид перед стартом гонки на третьем этапе «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.

Представитель Нидерландов врезался в барьер, пока ехал на стартовую решётку, и повредил переднее антикрыло и подвеску.

Тем не менее Ферстаппен доехал до стартовой позиции, а машину ремонтировали прямо на стартовой позиции. При этом гонщик всё-таки смог стартовать.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят и ещё ряд пилотов не встали на колено в знак борьбы с расизмом перед стартом Гран-при Венгрии.