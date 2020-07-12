Победа Хэмилтона, провал Ferrari и первое очко Квята: как прошёл Гран-при Штирии в «Формуле-1»

В австрийском Шпильберге состоялся второй этап «Формулы-1» — Гран-при Штирии. Победу одержал Льюис Хэмилтон, завоевавший днём ранее поул-позицию в дождевой квалификации. Валттери Боттас опередил Макса Ферстаппена в споре за второе место. Даниил Квят финишировал десятым. Себастьян Феттель и Шарль Леклер на Ferrari сошли с дистанции в самом начале гонки.

Первый день

На второй этап «Формулы-1» пилотам и командам не пришлось далеко ехать. Следующая гонка снова должна была пройти на «Ред Булл Ринг», только уже под названием Гран-при Штирии — в честь федеральной земли, на которой находится трасса. Хотя на первый взгляд могло показаться, что этот уикенд будет копией предыдущего, на деле оказалось совсем не так. На субботу прогнозировали сильнейший ливень, который мог поставить под угрозу спокойное проведение всех последующих заездов.

Из-за такого неутешительного прогноза пилотам заранее объявили, что если провести квалификацию не удастся, то стартовую решётку придётся сформировать по результатам второй свободной практики в пятницу. Вероятность такого сценария была довольно высокой, и командам это ломало все планы на уикенд. Вместо того чтобы тестировать новинки, им приходилось на вечер приводить болиды в боевой режим.

Утром в пятницу пилоты могли спокойно работать с обновлениями, которые так необходимы в нынешнем усечённом сезоне. Протокол первой тренировки возглавили Серхио Перес на Racing Point и Макс Ферстаппен на Red Bull, которых разделила всего одна сотая секунды. Гонщики Mercedes уступили им, так как не пользовались самыми быстрыми шинами и работали на более крепких составах. У Ferrari поводов для оптимизма так и не прибавилось — Себастьян Феттель замкнул десятку, Шарль Леклер уступил ему ещё две позиции.

Первая тренировка была также примечательна глупой ошибкой Ландо Норриса. Пилот McLaren принялся обгонять Пьера Гасли, пока стюарды под жёлтыми флагами эвакуировали машину Николаса Латифи, остановившегося из-за поломки коробки передач. Бронзовому призёру Гран-при Австрии такой манёвр стоил потери трёх мест на стартовой решётке.

Вечером тоже не обошлось без инцидентов. В серьёзную аварию попал Даниэль Риккардо, вылетев с трассы на своём Renault. Австралиец даже хромал, когда вышел из машины, но в итоге его допустили к дальнейшим заездам. Когда последствия аварии были ликвидированы, гонщики принялись бороться с секундомером, рассчитывая обеспечить себе наиболее выгодную позицию на старте. Победителем в этом споре стал Ферстаппен, сумевший опередить триумфатора прошлых выходных Валттери Боттаса. У его напарника Льюиса Хэмилтона произошла потеря мощности, и выше шестого места он подняться не смог.

Из-за того что вторая свободная практика могла примерить роль квалификации, накалилась обстановка в AlphaTauri. Пьер Гасли сорвался на свою команду, так как его заставляли работать слипстримом для Даниила Квята, в то время как сам он такой возможности не получил. В итоге француз показал 11-е время, отстав от девятой строчки Леклера всего на 0,05 секунды, хотя мог бы спокойно отыграть такой крошечный гандикап, если бы команда решила помочь именно ему. Квят же так и остался на 12-м месте, потеряв к тому же свой лучший круг из-за срезанного поворота.

Второй день

В субботу прогноз погоды начал сбываться. Из-за дождя не удалось полностью провести гонку «Формулы-3», прерванную уже после 14 кругов. Третья сессия свободных заездов для пилотов «королевских гонок» тоже оказалась под вопросом. В итоге после нескольких переносов её пришлось полностью отменить.

К счастью, с квалификацией такого же не произошло. Хотя её пришлось отложить на 46 минут, пилоты всё-таки вышли на старт. Влажная трасса хуже всего подошла Пересу — с его темпом в пятницу нельзя было предположить, что он не дойдёт даже до второй сессии. Не повезло также Антонио Джовинацци, который вылетел с трассы и досрочно закончил для всех первую часть квалификации.

После небольшого перерыва проблемы начались у Квята. Ему снова аннулировали лучший круг за срезанный поворот, а заодно его заблокировал Шарль Леклер. Монегаск не только не смог побороться за первую десятку, но и получил штраф в три места на стартовой решётке. Благодаря этому показавший 14-й результат россиянин хотя бы смог подняться на одну позицию выше.

Charles Leclerc was handed a three-place grid penalty following this holding up incident with Dany Kvyat in Saturday qualifying



Leclerc will start the Styrian Grand Prix from P14 on Sunday#AustrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/jV6hUuFEVc — Formula 1 (@F1) July 12, 2020

Финал квалификации всё ещё проходил на мокрой трассе, так что итоговые результаты могли оказаться совершенно непредсказуемыми. Борьбу за поул-позицию повели Ферстаппен, Хэмилтон и Боттас. Каждый из них поочерёдно побывал на промежуточном первом месте, но лучшим оказался действующий чемпион мира. Хэмилтон феноменально провёл последний круг, опередив Ферстаппена на 1,2 секунды. На третье место неожиданно поднялся Карлос Сайнс на McLaren, никогда прежде не забиравшийся так высоко.

Для Ferrari ещё одна квалификация закончилась разгромом. Феттель хотя и прошёл в финал, но занял в нём последнее место. Сразу семь разных команд расположились на первых пяти рядах стартовой решётки, и такое разнообразие пророчило интереснейшее начало воскресной гонки.

Гонка

Однако вместо борьбы фаворитов и середняков за лидирующие позиции телезрители увидели настоящую трагедию для Ferrari. Леклер попытался обогнать Феттеля и налетел на его машину. Немец остался без заднего антикрыла, а монегаск повредил переднее вместе с днищем. Продолжать гонку им обоим стало невозможно, и обе красные машины остались в боксах.

После рестарта Боттас отнял третью позицию у Сайнса, затем впереди испанца оказался Александр Албон на Red Bull. Пилоты Mercedes показывали на сухой трассе темп, превосходящий их соперников, но Ферстаппен пока ещё уверено держался между Хэмилтоном и Боттасом. Квят тем временем поднялся на 12-е место и вскоре оказался прямо за Гасли, растерявшим всё заработанная в квалификации преимущество.

После первой серии пит-стопов первая тройка не изменилась, только Боттас получил небольшое стратегическое преимущество, поменяв шины позже Хэмилтона и Ферстаппена. Полминуты им проигрывал Албон, так что борьба за подиум могла обостриться только в случае форс-мажора. Квят одним из последних заехал в боксы и получил самый крепкий состав резины, рассчитывая доехать до финиша без лишней остановки. Он оказался на 11-м месте и довольно быстро вошёл в очковую десятку, обогнав напарника.

Главным возмутителем спокойствия во второй половине гонки был Перес. Из низов пелотона он прорвался на шестое место и заодно обошёл Даниэля Риккардо. Мексиканец даже несколько раз показал лучший круг и вплотную приблизился к Албону за десять кругов до финиша. Но финальная атака со стороны пилота Racing Point лишь привела к повреждению крыла. Этим незамедлительно воспользовался Норрис, который зрелищно вырвался на пятое место.

Ближе к концу гонки состоялся обмен позициями на подиуме. Боттас воспользовался запасом своих шин и после нескольких попыток сместил Ферстаппена со второго места. Хэмилтон тем временем спокойно пересёк финишную черту первым — впервые за четыре года он оказался в тройке лучших в Шпильберге. Квят сохранил за собой десятое место и заработал первое очко в этом сезоне.