«Рады, что всё пройдёт по плану»: этап «Формулы-1» Гран-при России состоится в Сочи с 25 по 27 сентября

Этап «Формулы-1» Гран-при России пройдёт с 25 по 27 сентября в Сочи и станет десятым в календаре сезона-2020. Организаторы подтвердили, что на трибуны «Сочи Автодрома» будут допущены зрители, для чего разрабатываются меры безопасности. По словам промоутера Алексея Титова, переговоры по сохранению старта велись с самого начала пандемии коронавируса. Он рассказал, что на протяжении этого времени подготовка к соревнованиям не прекращалась, несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию.

Российский этап Гран-при «Формулы-1» внесён в календарь сезона-2020. Как было запланировано изначально, он пройдёт с 25 по 27 сентября на «Сочи Автодроме» и станет десятой официально утверждённой на данный момент гонкой. Ему будет предшествовать Гран-при Тосканы в итальянском Муджелло, который состоится с 11 по 13 сентября.

«В прошлые выходные состоялся великолепный старт сезона в Австрии, и мы всё больше уверены в том, что нам удастся успешно откатать остаток 2020 года. Российский этап Гран-при — значимое событие этого сезона, и мы с нетерпением ждём возвращения в Сочи в сентябре. Мы в той же степени рады возможности впервые провести гонку в Муджелло. Она ознаменует 1000-й Гран-при в истории Ferrari. Обе гонки станут огромным событием для болельщиков», — заявил исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэрри.

Председатель оргкомитета российского этапа Дмитрий Чернышенко отметил значимость того, что соревнования всё же состоятся в нынешнем году. По его словам, правительство России окажет всю необходимую поддержку, чтобы соревнования прошли на должном уровне.

«Формула-1» — одно из самых популярных международных соревнований мирового уровня. Для российского спорта оно станет важным событием», — приводит слова Чернышенко официальный сайт «Сочи Автодрома».

Ещё одной хорошей новостью для поклонников автоспорта стало то, что на гонку допустят зрителей. Таким образом, российский Гран-при станет одним из первых, на котором будут присутствовать болельщики. Организаторы заверили, что они «тщательно готовятся» к безопасному проведению этапа.

Formula 1 has published an updated 2020 world championship calendar. The Russian round will take place as scheduled – from 25 to 27 September. Its spectators will see the world’s best drivers battling each other from the Sochi Autodrom grandstands! #F1pic.twitter.com/NqRxYnAlzK — Sochi Autodrom (@SochiAutodrom) July 10, 2020

Проведение стартов в Сочи долгое время стояло под вопросом. По словам генерального директора компании АНО «Росгонки» Алексея Титова, переговоры с Международной автомобильной федерацией (FIA) велись с того момента, как эпидемиологическая ситуация в мире начала ухудшаться и стало понятно, что провести полноценный сезон не удастся. Со стороны организаторов предлагались различные варианты, как сохранить сочинскую гонку.

«Среди промоутеров не было никакого соревнования, чтобы добиться права проведения гонки. Все чётко понимали, что здоровье людей является единственным приоритетом, поэтому решения принимались, исходя из этой консолидированной позиции», — пояснил Титов RT.

Изначально предполагалось, что Россия, как Австрия и Италия, примет две гонки подряд, но от этой идеи пришлось отказаться. Затем некоторые журналисты и вовсе сообщили, что в нынешнем году соревнования будут отменены. Их место в календаре мог занять этап в немецком Хоккенхайме или португальской Альгавре, который, однако, было решено перенести на октябрь. Кроме того, рассматривался вариант проведения Гран-при Сочи в более поздний срок.

«В качестве альтернативных «запасных» вариантов действительно упоминался и сдвоенный этап в Сочи. Тем более что и опыт нашей команды, и инфраструктура отлично подходили для реализации этой задумки. Вместе с тем не было никаких причин фокусироваться на таком варианте, нас вполне устраивает традиционный Гран-при, и мы рады, что он пройдёт по плану», — добавил Титов.

Напомним, сезон-2020 мог стать рекордным по количеству этапов, их число должно было составить 22. Однако из-за пандемии коронавируса многие из них пришлось отменить, а старт чемпионата и вовсе передвинули на июль. На данный момент организаторы «Формулы-1» намерены провести 15—18 гонок. Окончательно календарь будет сформирован в ближайшие недели.

Предполагается, что после Сочи гонщиков ждёт недельная пауза, затем пройдут три европейских Гран-при. Помимо немецкого Хоккейнхайма и португальского Алгарве это может быть третий итальянский этап на автодроме в Имоле, в начале июня обновивший лицензию FIA.

Что касается более низких серий, то организаторы «Формулы-3» сообщили, что сезон завершится в Муджелло. Кроме того, на данный момент неизвестно, примет ли Сочи гонки «Формулы-2».

Несмотря на то что до Гран-при России остаётся два месяца, организаторы положительно отметили готовность «Сочи Автодрома» к предстоящим стартам.

«Даже во время пика пандемии мы не прекращали готовиться к этапу и работали удалённо. Конечно, многие пункты можно было финализировать только после снятия ограничительных мер, и наш режим сейчас далёк от карантинного, однако организация идёт в рамках существующих планов. Пандемия и изоляция, безусловно, внесли свои коррективы в процесс подготовки, и ряд действий нам пришлось пересмотреть, но эти задачи делают российский этап чемпионата мира «Формулы-1» всё ближе, и их команда будет решать с удовольствием», — заключил Титов.

Первая гонка сезона-2020 прошла 5 июля на автодроме «Ред Булл Ринг». Победу в ней одержал пилот Mercedes Валттери Боттас. Второй этап, намеченный на эти выходные, также состоится в Австрии.