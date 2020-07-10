Титов рассказал о подготовке трассы в Сочи для проведения Гран-при России

Генеральный директор промоутерской компании АНО «Росгонки», занимавшейся организацией этапа «Формулы-1» в Сочи, Алексей Титов рассказал о подготовке трассы для проведения Гран-при России.

«Даже во время пика пандемии мы не прекращали готовиться к этапу и работали удалённо. Конечно, многие пункты можно было финализировать только после снятия ограничительных мер, и наш режим сейчас далёк от карантинного, однако организация идёт в рамках существующих планов. Пандемия и изоляция, безусловно, внесли свои коррективы в процесс подготовки, и ряд действий нам пришлось пересмотреть, но эти задачи делают российский этап чемпионата мира «Формулы-1» всё ближе, и их команда будет решать с удовольствием», — сказал Титов в интервью RT.

Ранее промоутер Гран-при России рассказал, как утвердили проведение этапа «Формулы-1» в Сочи.