Промоутер Гран-при России рассказал, как утвердили проведение этапа «Формулы-1» в Сочи

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Генеральный директор промоутерской компании АНО «Росгонки», занимавшейся организацией этапа «Формулы-1» в Сочи, Алексей Титов рассказал, как проходили переговоры по поводу утверждения Гран-при России.
Промоутер Гран-при России рассказал, как утвердили проведение этапа «Формулы-1» в Сочи
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«Как только стало понятно, что эпидемиологическая обстановка постепенно ухудшается и мир закрывает границы, мы постоянно находились на связи с «Формулой-1» и обсуждали различные пути решения. Особо хочется отметить помощь правительства Российской Федерации, с которым мы также всесторонне анализировали ситуацию. Такой партнёрский подход всех задействованных участников, а также поддержка со стороны правительства позволили сделать возможным проведение гонки в Сочи», — сказал Титов в интервью RT.

Ранее «Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре.

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