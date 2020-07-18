Шварцман выиграл гонку «Формулы-2» в Венгрии, Мазепин — второй

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Российский гонщик команды Prema Роберт Шварцман одержал победу в первой гонке третьего этапа «Формулы-2» — Гран-при Венгрии.
Шварцман выиграл гонку «Формулы-2» в Венгрии, Мазепин — второй
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Россиянин, для которого нынешний сезон — первый в «Формуле-2», стартовал 11-м и завершил гонку на первом месте.

Второе место занял его соотечественник, пилот Hitech Никита Мазепин, стартовавший 16-м. Тройку призёров замкнул немец Мик Шумахер из Prema.

Россиянин Артём Маркелов из команды BWT HWA Racela сошёл с дистанции.

Вторая гонка пройдёт 19 июля.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят разместил на шлеме надпись в поддержку бывшего пилота «Формулы-1» Алессандро Дзанарди.

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