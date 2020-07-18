Квят разместил на шлеме надпись в поддержку бывшего пилота «Формулы-1» Дзанарди
- Reuters
В Twitter-аккаунте Aplha Tauri было опубликовано фото Квята в шлеме, на котором написано: «Вперёд, Алекс, продолжай бороться, чемпион».
19 июня 53-летний Дзанарди попал в аварию в Сиене. Его велосипед на ручном управлении столкнулся с грузовиком. Бывшего спортсмена в тяжёлом состоянии эвакуировали в ближайший госпиталь.
Итальянец выступал в различных гоночных сериях, он провёл пять сезонов в «Формуле-1» и четыре — в серии CART, в которой дважды стал чемпионом. В 2001 году он попал в тяжёлую аварию, из-за которой ему ампутировали ноги выше колен. Несмотря на такие травмы, Дзанарди вернулся за руль в кузовных туринговых чемпионатах.
Он также выступил на Паралимпийских играх 2012 и 2016 годов, где завоевал по две золотые награды в классе ручных велосипедов.
Ранее сообщалось, что Дзанарди был прооперирован в третий раз.