Гонщик Дзанарди был прооперирован в третий раз

Бывший гонщик «Формулы-1» Алессандро Дзанарди перенёс третью неврологическую операцию после ДТП.

Об этом сообщает Racefans.net. По информации портала, третья операция длилась пять часов. В ходе неё хирурги провели черепно-лицевую реконструкцию, необходимую в связи с травмами, полученными гонщиком в аварии.

В целом состояние Дзанарди остаётся неизменным. Гонщик введён в искусственную кому и находится в отделении интенсивной терапии.

Дзанарди 19 июня попал в тяжёлую аварию во время тренировок паралимпийцев, столкнувшись с грузовиком и получив тяжёлую травму головы.

Ранее сообщалось, что бывший пилот «Формулы-1» Дзанарди перенёс вторую операцию после ДТП.