Россиянин Шварцман победил в первой гонке второго этапа «Формулы-2»

Российский гонщик команды Prema Роберт Шварцман одержал победу в первой гонке второго этапа «Формулы-2» — Гран-при Штирии.

Россиянин, для которого нынешний сезон — первый в «Формуле-2», стартовал шестым и завершил гонку, прошедшую в дождевых условиях, на первом месте.

Второе место занял японец Юки Цунода из команды Carlin. Тройку призёров замкнул представитель Китая Гуанью Чжоу из UNI-Virtuosi.

Россиянин Никита Мазепин из Hitech финишировал 14-м, а Артём Маркелов сошёл с дистанции уже на прогревочном круге.

Вторая гонка пройдёт 12 июля.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии.