Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят — 14-й
- Reuters
Шестикратный чемпион мира в своей лучшей попытке преодолел круг по залитой дождём трассе «Ред Булл Ринг» за 1 минуту 19,273 секунды.
Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Испанец Карлос Сайнс на McLaren стал третьим, а напарник Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттас — четвёртым.
Российский гонщик Aplha Tauri Даниил Квят оказался в итоговом протоколе сессии на 14-м месте.
Ранее Ландо Норрис прокомментировал свой штраф, из-за которого он потеряет три места на старте гонки Гран-при Штирии.