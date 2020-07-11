Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят — 14-й

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место в квалификации второго этапа «Формулы-1» — Гран-при Штирии.

Шестикратный чемпион мира в своей лучшей попытке преодолел круг по залитой дождём трассе «Ред Булл Ринг» за 1 минуту 19,273 секунды.

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Испанец Карлос Сайнс на McLaren стал третьим, а напарник Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттас — четвёртым.

Российский гонщик Aplha Tauri Даниил Квят оказался в итоговом протоколе сессии на 14-м месте.

Ранее Ландо Норрис прокомментировал свой штраф, из-за которого он потеряет три места на старте гонки Гран-при Штирии.