Норрис о своём штрафе на Гран-при Штирии: это моя ошибка

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Британский пилот McLaren Ландо Норрис прокомментировал свой штраф, из-за которого он потеряет три места на старте гонки второго этапа «Формулы-1» — Гран-при Штирии.
Норрис о своём штрафе на Гран-при Штирии: это моя ошибка
  • Reuters

«Я был на быстром круге, две других машины ехали гораздо медленнее — они или только что выехали из боксов, или ехали туда. Я замедлился, когда появились жёлтые флаги, но недостаточно сильно — и просто прокатился мимо. Нельзя сказать, что создалась опасная ситуация. Но всё равно это моя ошибка, сказать больше нечего», — приводит слова Норриса Motorsport.

20-летний британец, занявший третье место на первом этапе — Гран-при Австрии — во время первой тренировки Гран-при Штирии, проходящей как и первый этап на трассе «Ред Булл Ринг», нарушил режим жёлтых флагов, обогнав Пьера Гасли, за что и был оштрафован потерей трёх мест на старте предстоящей гонки.

Ранее Даниил Квят высказал мнение, что не он сможет попасть в топ-10 по итогам квалификации Гран-при Штирии.

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