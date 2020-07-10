Квят считает, что не сможет попасть в топ-10 в квалификации Гран-при Штирии

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Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал свои выступление в пятничных сессиях свободных заездов перед вторым в сезоне этапом «Формулы-1» — Гран-при Штирии.
Квят считает, что не сможет попасть в топ-10 в квалификации Гран-при Штирии
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«Сегодня была не самая обычная пятница. Мы не знаем, сколько сможем проехать завтра и сможем ли вообще выйти на трассу, поэтому постарались, чтобы день был как можно более насыщенным и полезным. Но в итоге пятница прошла нормально, по-рабочему», — приводит слова Квята Motorsport.

Он отметил, что всегда есть над чем поработать и что улучшить в работе болида, а собранные за две тренировочные сессии данные помогут команде в этом.

«Не могу сказать, что я был полностью доволен машиной, хорошо бы подправить баланс, чтобы увереннее проходить отдельные участки трассы. Но направление выбрано верное. Не думаю, что нам удастся попасть в первую десятку в квалификации, разве уж что-то неожиданное случится. Но если мы будем на тех позициях, на которых мы находимся сейчас, то сможем бороться за очки»,— добавил россиянин.

По итогам первой тренировки Квят стал 11-м, а во второй сессии свободных заездов он стал 12-м.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен стал лучшим во второй практике Гран-при Штирии.

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