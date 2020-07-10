Ферстаппен стал лучшим во второй практике Гран-при Штирии, Квят — 12-й

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Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время во второй сессии свободных заездов второго этапа «Формулы-1» — Гран-при Штирии.
Ферстаппен стал лучшим во второй практике Гран-при Штирии, Квят — 12-й
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Голландец в своей лучшей попытке преодолел круг по трассе «Ред Булл Ринг» за 1 минуту 3,660 секунды.

Второй результат у финна Валттери Боттаса на Mercedes. Тройку быстрейших замкнул мексиканский пилот Racing Point Серхио Перес.

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят занял 12-е место, проиграв лучшему времени сессии 1,390 секунды.

Ранее сообщалось, что Перес стал лучшим в первой практике Гран-при Штирии.

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