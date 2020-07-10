Ферстаппен стал лучшим во второй практике Гран-при Штирии, Квят — 12-й
- @redbullracing
Голландец в своей лучшей попытке преодолел круг по трассе «Ред Булл Ринг» за 1 минуту 3,660 секунды.
Второй результат у финна Валттери Боттаса на Mercedes. Тройку быстрейших замкнул мексиканский пилот Racing Point Серхио Перес.
Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят занял 12-е место, проиграв лучшему времени сессии 1,390 секунды.
Here's how FP2 played out 👇👀#AustrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/Vm3vFHNeTp— Formula 1 (@F1) July 10, 2020
Ранее сообщалось, что Перес стал лучшим в первой практике Гран-при Штирии.