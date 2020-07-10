Перес стал лучшим в первой практике Гран-при Штирии, Квят — 11-й
- @RacingPointF1
Мексиканец в своей лучшей попытке преодолел круг по трассе «Ред Булл Ринг» за 1 минуту 4,867 секунды.
Второй результат у голландца Макса Ферстаппена на Red Bull. Тройку быстрейших замкнул финн Валттери Боттас на Mercedes.
Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят занял 11-е место, проиграв лучшему времени сессии 0,948 секунды.
👀 Times, laps, tyres...#AustrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/tKkZzlmzVF— Formula 1 (@F1) July 10, 2020
Ранее «Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре.