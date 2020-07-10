Перес стал лучшим в первой практике Гран-при Штирии, Квят — 11-й

Короткая ссылка
Мексиканский пилот Racing Point Серхио Перес показал лучшее время в первой сессии свободных заездов второго этапа «Формулы-1» — Гран-при Штирии.
Перес стал лучшим в первой практике Гран-при Штирии, Квят — 11-й
  • @RacingPointF1
  • Twitter

Мексиканец в своей лучшей попытке преодолел круг по трассе «Ред Булл Ринг» за 1 минуту 4,867 секунды.

Второй результат у голландца Макса Ферстаппена на Red Bull. Тройку быстрейших замкнул финн Валттери Боттас на Mercedes.

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят занял 11-е место, проиграв лучшему времени сессии 0,948 секунды.

Ранее «Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить