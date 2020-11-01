Четвёртое место Квята, победа Хэмилтона и вылет Ферстаппена: чем запомнился Гран-при Эмилии-Романьи в «Формуле-1»

Даниил Квят занял четвёртое место на 13-м этапе сезона «Формулы-1» — Гран-при Эмилии-Романьи. Российский пилот AlphaTauri показал свой лучший результат в этом году. 93-ю победу в карьере одержал Льюис Хэмилтон, чья команда Mercedes досрочно выиграла Кубок конструкторов. Претендовавший на место на подиуме гонщик Red Bull Макс Ферстаппен не доехал до финиша из-за поломки болида. Как прошёл гоночный уикенд в итальянской Имоле — в материале RT.

Квалификация

Гран-при Эмилии-Романьи на трассе в Имоле вошёл в календарь «Формулы-1» благодаря пандемии коронавируса. Автодром имени Энцо и Дино Феррари может считаться одним из самых любимых среди пилотов, однако он не принимал королевские гонки уже достаточно давно, с 2006 года. Приличных трасс в Италии хватает, а в этом сезоне трём из них повезло принять Гран-при.

Правда, идеально проработать календарь и учесть все нюансы руководству «Формулы-1» не удалось. У команд было меньше недели, чтобы приехать в Имолу после Гран-при Португалии и заново собрать машины. Из-за этого заранее было решено, что в пятницу свободных заездов не будет, а поработать с настройками получится только в течение полутора часов перед субботней квалификацией. Фактически такой формат соревнований команды уже опробовали недавно в Германии, когда из-за дождя отменили первые две тренировки.

Трасса, знакомая всем действующим пилотам, кроме Кими Райкконена, только в теории, оказалась для многих непростой. Во время свободных заездов мало кто избежал срезания поворотов, за что время на круге аннулировалось, а некоторые даже вылетали на обочину. Лучше всех себя в таких условиях чувствовали пилоты Mercedes — Льюис Хэмилтон возглавил протокол тренировки, Валттери Боттас показал третье время. Клиенты Red Bull при этом полностью переиграли хозяев трассы из Ferrari. Макс Ферстаппен и Пьер Гасли дополнили первую четвёрку, опередив Шарля Леклера, а Даниил Квят стал восьмым, обойдя Александра Албона. Себастьян Феттель показал лишь 12-е время.

Перед квалификацией условия прохождения трассы были смягчены, но не всем это помогло. В первой сессии пришлось аннулировать лучшие попытки Албона и Боттаса. Из-за жёсткого трафика на узкой трассе это могло обернуться тяжёлыми последствиями, но в итоге оба пилота спокойно продолжили борьбу.

Вторая сессия едва не обернулась катастрофой для Red Bull — у Ферстаппена возникли проблемы с силовой установкой, а Албона развернуло. Но неполадки голландца удалось быстро устранить, а тайский пилот так завёлся, что показал четвёртое время и выбил из первой десятки гонщика Racing Point Серхио Переса. Борьбу досрочно завершили также его напарник Лэнс Стролл и Феттель. Одно из освобождённых фаворитами мест занял Даниил Квят — впервые в сезоне он пробился в финал квалификации.

В итоге российский пилот на своей AlphaTauri оказался быстрее двух McLaren и занял восьмое место. Его напарник Пьер Гасли показал четвёртое время, расположившийся сразу за Ферстаппеном. Первый ряд стартовой решётки привычно заняли пилоты Mercedes, только в этот раз лучшим стал Боттас, завоевавший 15-й поул за карьеру.

Гонка

Так как обгонять на узкой трассе в Имоле почти невозможно, многое на ней может зависеть от удачного старта. В воскресенье с этим больше всех повезло Ферстаппену. Он сразу же обогнал Хэмилтона и вырвался на второе место. Свои позиции потеряли также Гасли и Албон, причём последнего вместе с Леклером едва не обошёл даже Квят. Хуже всего пришлось Кевину Магнуссену из Haas, который из-за столкновения с Феттелем оказался в конце пелотона.

Когда обстановка в лидерской группе стабилизировалась, её внезапно покинул Гасли. Пилота, для которого Гран-при Эмилии-Романьи складывался очень многообещающе, позвали в боксы из-за серьёзных проблем с двигателем. Больше на трассу он не выезжал. Вскоре к механикам наведались и другие пилоты, желавшие сменить шины и улучшить своё положение с помощью тактики. Серьёзную попытку обгона в первой трети гонки предпринял только Квят, но его атака Албона закончилась лишь лёгким касанием антикрыла таиландца.

LAP 9/63



🎧 "Pierre, we have to box, we have to box - we have a terminal situation on the car"



After such a promising weekend, horrible luck for Gasly and his race is over on Lap 9 🙁#ImolaGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/canq6zTfiD — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Из первой тройки на пит-стопы отправились Боттас и Ферстаппен, а Хэмилтон со сменой шин не торопился. На объезженной резине он стремительно сокращал отставание от двух лидеров и показывал лучшие круги в гонке. Но менять шины когда-то было нужно, и судьба преподнесла лидеру чемпионата подарок. Эстебан Окон из Renault остановил машину на обочине из-за проблем со сцеплением, был объявлен режим виртуального автомобиля безопасности, и Хэмилтон сразу свернул в боксы, вернувшись на трассу лидером, да ещё и с запасом в четыре секунды от Боттаса.

Финский пилот ехал медленнее, чем должен был, и механики сообщили ему, что дело в повреждённом ещё на втором круге днище. Хотя Хэмилтону он продолжал проигрывать с каждым кругом всё больше и больше, но атаки Ферстаппена ему удавалось сдерживать. Так продолжалось, пока пилот Mercedes не допустил ошибку, которой гонщик Red Bull сразу же воспользовался.

Всё это время Квят продолжал активно бороться с Албоном. После позднего пит-стопа Райкконена бывшие напарники по-прежнему не могли поделить седьмое место. В тот момент, когда россиянин сократил отставание до секунды, у Ферстаппена вдруг произошла поломка. Голландцу пришлось сойти с дистанции и пропустить на промежуточный подиум Даниэля Риккардо на Renault, а на трассу выехал сейфти-кар.

LAP 51/63 - SAFETY CAR



Max Verstappen is OUT of the race from P2 - tyre trouble brings his race to a dramatic end! 😬#ImolaGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/an7USVqyyi — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Хотя в таком режиме вероятность аварий должна была свестись к минимуму, Джорджу Расселу из Williams удалось разбить свою машину, а Лэнс Стролл на пит-стопе сбил механика. Автомобиль безопасности в итоге надолго задержался на трассе и покинул её только за шесть кругов до финиша.

После рестарта Квят и Леклер сразу прошли Переса, а Албон совершил грубую ошибку, которая привела к развороту. Но пятое место россиянина не удовлетворило, и вскоре в острейшей борьбе он обошёл болид Ferrari. Пилот AlphaTauri даже сумел догнать Риккардо, разрыв между ними в некоторые моменты был меньше секунды. Но нехватка дистанции и слишком узкая трасса не позволили в итоге совершить последний шаг на подиум.

LAP 59/63



Disaster for Alex Albon after the restart - he collides with Carlos Sainz and drops back to P15 💥#ImolaGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/sAiFjVy8z1 — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Квят финишировал на четвёртом месте, что стало его лучшим результатом в текущем сезоне. Риккардо сохранил место на подиуме, а Хэмилтон, не испытав сопротивления со стороны Боттаса, одержал 93-ю победу в карьере. Пилоты Mercedes досрочно принесли своей команде Кубок конструкторов, выиграв трофей в седьмой раз подряд.