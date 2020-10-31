Квят о квалификации в Имоле: я достаточно доволен своим кругом

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 13-го в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Эмилии-Романьи.

«Как и ожидалось, утренняя сессия получилась очень загруженной. Мы проехали много кругов и испробовали несколько вещей в хорошем ритме. Что касается моей квалификации, я достаточно доволен кругом. Сессия была плотной, расстояния невелики. Думаю, потерял 0,1 или 0,15 секунды, чтобы улучшить результат, но как бы то ни было, доволен кругом. Нам приходилось быть очень аккуратными с границами трассы» — приводит слова Квята пресс-служба команды.

Он отметил, что ему очень нравятся трассы старого формата, такие как автодром в Имоле.

«По-прежнему предпочитаю олдскульные треки, на которых можешь поплатится за въезд на гравий. Как только мне удалось попасть в третий сегмент, наконец нашёл нужный предел и атаковал сильнее. Завтра попробуем выжать максимум. Старт с восьмого места даёт хорошие возможности, попробуем ими воспользоваться», — добавил россиянин.

По итогам квалификации Квят занял восьмое место. Его напарник Пьер Гасли стал четвёртым.

Ранее сообщалось, что Марко намекнул на вероятный уход Квята из Alpha Tauri.