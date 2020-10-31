Квят о квалификации в Имоле: я достаточно доволен своим кругом

Короткая ссылка
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 13-го в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Эмилии-Романьи.
Квят о квалификации в Имоле: я достаточно доволен своим кругом
  • Reuters

«Как и ожидалось, утренняя сессия получилась очень загруженной. Мы проехали много кругов и испробовали несколько вещей в хорошем ритме. Что касается моей квалификации, я достаточно доволен кругом. Сессия была плотной, расстояния невелики. Думаю, потерял 0,1 или 0,15 секунды, чтобы улучшить результат, но как бы то ни было, доволен кругом. Нам приходилось быть очень аккуратными с границами трассы» — приводит слова Квята пресс-служба команды.

Он отметил, что ему очень нравятся трассы старого формата, такие как автодром в Имоле.

«По-прежнему предпочитаю олдскульные треки, на которых можешь поплатится за въезд на гравий. Как только мне удалось попасть в третий сегмент, наконец нашёл нужный предел и атаковал сильнее. Завтра попробуем выжать максимум. Старт с восьмого места даёт хорошие возможности, попробуем ими воспользоваться», — добавил россиянин.

По итогам квалификации Квят занял восьмое место. Его напарник Пьер Гасли стал четвёртым.

Ранее сообщалось, что Марко намекнул на вероятный уход Квята из Alpha Tauri.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить