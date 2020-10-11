Повторение рекорда Шумахера, сход Боттаса и 15-е место Квята: чем запомнился Гран-при Айфеля в «Формуле-1»

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля в Германии и сравнялся с Михаэлем Шумахером по победам в «Формуле-1» за карьеру. Прийти к финишу первым британцу позволил сход напарника Валттери Боттаса, ставшего лучшим в квалификации. Даниил Квят из-за столкновения с Александром Албоном потерял переднее антикрыло и финишировал 15-м.

Первый день

Знаменитый «Нюрбургринг» не принимал «Формулу-1» на протяжении семи лет. Однако из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось составлять новый календарь, и Германии достался 11-й этап сезона. В прошлом на этой трассе проходили Гран-при Германии, Европы и даже Люксембурга, а нынешняя гонка получила новое название Гран-при Айфеля в честь нагорья, в котором расположена легендарная автотрасса.

Лишь семеро пилотов нынешнего этапа участвовали в гонке «Формулы-1» на «Нюрбургринге», которая проходила 7 лет назад, но это было ещё до наступления эпохи турбодвигателей. В пятницу многим гонщикам предстояло впервые познакомиться с трассой, однако сделать это им так и не удалось.

В середине октября на западе Германии устанавливается дождливая погода, из-за чего ранее гонки здесь никогда так поздно не проходили. Обе пятничные тренировки пришлось отменить, так как в случае чрезвычайного происшествия спасательный вертолёт просто не смог бы оперативно доставить кого-то в больницу.

Болельщикам, которых допустили на трибуны, оставалось только мокнуть под дождём. Некоторым из них наверняка хотелось увидеть сына Михаэля Шумахера Мика в первом свободном заезде, но дебют гонщика в составе Alfa Romeo пришлось отложить до более подходящего случая. Остальным пилотам отмена пятничных заездов позволила понять, как будет проходить Гран-при Эмилии-Романьи, который по умолчанию пройдёт в двухдневном формате.

Второй день

Хотя в субботу наконец-то стало сухо, погода всё равно продолжала испытывать пилотов на прочность. Температура воздуха была слишком низкой по меркам «Формулы-1», и гонщики в единственной тренировке постоянно вылетали на обочину, так как не могли нормально прогреть резину. Многие так же срезали четвёртый поворот, за что их время на круге аннулировалось.

Времени на эксперименты с настройками ни у кого не было, и в итоговом протоколе никаких сюрпризов не произошло. Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон привычно заняли два первых места, а за ними расположился Шарль Леклер из Ferrari. Между ним и напарником Себастьяном Феттелем оказался пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Гонщик AlphaTauri Даниил Квят в своём дебютном заезде на «Нюрбургринге» стал 12-м.

В свободной практике не хватало одного пилота. Лэнс Стролл пожаловался утром на плохое самочувствие, и ему пришлось срочно найти замену. К радости местных болельщиков, Racing Point вновь сделала выбор в пользу Нико Хюлькенберга, который ранее уже выступал на двух гонках в Великобритании вместо Серхио Переса.

Правда, в квалификации немецкого пилота ждал провал. Он занял последнее место, так как выступал на совсем свежей резине, а другие пилоты сумели хоть как-то наладить сцепление с трассой. Лучше всех в первой сессии ехал Ферстаппен, сумевший оставить за собой оба Mercedes.

В следующей попытке Хэмилтон вышел вперёд, но пилот Red Bull уступил ему всего 0,077 секунды. За Боттасом вплотную шёл Даниэль Риккардо на Renault, так что борьба за поул-позицию обещала быть напряжённой. В ней не мог принять участие Феттель, занявший в итоге 11-е место, и Квят, у которого был 13-й результат.

Но в финале квалификации интрига просуществовала недолго. В Mercedes нашли резервы, чтобы оттеснить Ферстаппена на второй ряд стартовой решётки, а самим занять первый. Во внутрикомандном споре победу одержал Боттас. На четвёртое место поднялся Леклер.

Гонка

Боттасу не всегда удаётся удачно стартовать, но в воскресной гонке он сдержал Хэмилтона и остался на первом месте. Хотя лидеру чемпионата мира удавалось на следующих кругах показывать быстрейшие секунды, финн всё так же видел напарника в зеркалах заднего вида. Так продолжалось до 13-го круга, когда Боттас заблокировал шины в первом повороте и Хэмилтон проехал мимо него.

Лучше всех на первых кругах себя проявил Риккардо. Он сразу обогнал стартовавшего пятым Александра Албона на Red Bull и устроился за Леклером. Болид Renault ехал ощутимо быстрее машины Ferrari, и вскоре монегаск сдался. Оба пилота, которых обгонял Риккардо, быстро сворачивали в боксы за новыми шинами. Боттас тоже обновил резину, когда лишился лидерства в гонке.

На 14-м круге произошёл первый сход. Кими Райкконен, принимавший участие в своей 323 гонке и побивший таким образом рекорд Рубенса Барикелло по количеству стартов за карьеру, столкнулся с Джорджем Расселом, и пилоту Williams пришлось остановить свой болид на обочине. Во время режима виртуального сейфти-кара в боксы заехали Хэмилтон, Ферстаппен и Риккардо. Затем это же сделал и Боттас. У него повод оказалась серьёзнее — у обладателя поула пропала мощность и ему тоже пришлось сойти с дистанции. У Хэмилтона появился шанс обойти Боттаса на 70 очков за шесть этапов до конца сезона и фактически похоронить интригу в розыгрыше титула.

LAP 14/60



Raikkonen oversteers at Turn 1 and makes some pretty dramatic contact with George Russell 😱#EifelGP 🇩🇪 #F1pic.twitter.com/UyvGSI3sti — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Неудачно складывалась гонка и для Даниила Квята. На старте он потерял два места и долго не мог вернуться обратно. Между тем во время виртуального пейс-кара к нему подобрался Албон. Пилот Red Bull смог выйти вперёд и встать перед россиянином, сломав ему переднее антикрыло. Инцидент произошёл в начале круга, и Квят долго не мог получить новую деталь. Он продолжил гонку, но подниматься выше мог уже только за счёт чужих сходов.

LAP 17/60



Kvyat and Albon come together, and the AlphaTauri racer loses his front wing 😱 He has a whole lap to run to get back#EifelGP 🇩🇪 #F1pic.twitter.com/HJoiEzxtaT — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

А их всё-таки хватало — рано закончил гонку Эстебан Окон, вслед за ним выбыл и Албон. Борьба с Пьером Гасли не довела таиландца до добра, и он свернул в боксы с поломанным двигателем. Как раз в тот момент было принято решение наказать его пятисекундным штрафом за столкновение с Квятом. Россиянин долго шёл 16-м, пока мотор не подвёл боровшегося за подиум Ландо Норриса. Британец неудачно припарковал болид McLaren, и на несколько кругов пришлось выпустить настоящий автомобиль безопасности.

⚠️ SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 44/60) ⚠️



Lando Norris retires after battling car troubles for the majority of the race#EifelGP 🇩🇪 #F1pic.twitter.com/jWVVH92TuJ — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

После рестарта должна была обостриться борьба за третье место, которое занимал Риккардо и на которое претендовали Серхио Перес на Racing Point и Карлос Сайнс на McLaren. Австралиец не желал оказаться в шаге от подиума и создал полуторасекундный отрыв от Переса, который удалось сохранить до финиша.

Для лидеров гонки последние 11 кругов прошли достаточно спокойно, на итоговую расстановку они не повлияли. Хэмилтон одержал 91-ю победу за карьеру и повторил на родине Михаэля Шумахера его рекорд по выигранным гонкам. При этом максимальное количество очков пилот Mercedes не набрал — в последний момент финишировавший вторым Ферстаппен показал лучшие секунды на круге. Больше всех окончанию гонки радовались в Renault, так как французская команда впервые с 2011 года оказалась на подиуме благодаря Риккардо. А лучше всех Гран-при Айфеля провёл Нико Хюлькенберг — с 20-го места он поднялся на восьмое.