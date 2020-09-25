«Почему бы не побороться за третий сегмент»: Квят стал седьмым во время одной из тренировок Гран-при России

В Сочи стартовал десятый этап «Формулы-1» — Гран-при России. В пятницу пилоты провели две сессии свободных заездов. На обеих тренировках лучшее время показал финский гонщик Mercedes Валттери Боттас. Австралиец Даниэль Риккардо на Renault дважды сумел финишировать в тройке, чем удивил многих экспертов. Даниил Квят обнадёжил российских болельщиков, в одной из попыток продемонстрировав седьмой результат, после чего высоко оценил свои шансы побороться за топ-10 в квалификации.

Пятничные свободные заезды на Гран-при России для многих начались с замен элементов силовой установки. Сразу восьми пилотам пришлось обновлять моторы для участия в десятом этапе сезона. Среди тех, чьи машины претерпели изменения, оказались и лидер чемпионата Льюис Хэмилтон, и Даниил Квят. Российскому пилоту пришлось установить новые двигатель, турбины и мотор-генераторы. Каждый из этих элементов у гонщика AlphaTauri был последним в списке разрешённых замен, так что следующая поломка обернётся для него штрафом на стартовой решётке.

Обычно в Сочи команды дают шанс поработать своим резервным гонщикам, но в этом году во время пятничных свободных заездов за рулём располагались исключительно боевые пилоты. Многим из них нужно было обкатать новинки и проверить их эффективность. Вдобавок для Гран-при России были выбраны самые мягкие комплекты шин, и их оценка тоже была крайне необходима. Проводить её приходилось в условиях низкого уровня сцепления, которым славится «Сочи Автодром».

Суровый характер трассы первым на себе испытал Карлос Сайнс. Пилот McLaren вылетел в седьмом повороте и задней частью машины врезался в отбойник. Испанец смог своим ходом вернуться в боксы, но его антикрыло было безнадёжно испорчено и больше из боксов он уже не показывался. Вскоре в аварию в непростом десятом повороте попал Николас Латифи, и сессию даже пришлось ненадолго прервать красными флагами.

Проблемы с торможением и заносами испытывали также Квят и Ромен Грожан, но они избежали каких-либо последствий для своих машин. А вот для Хэмилтона всё обернулось небольшой катастрофой. Едва ли не каждая блокировка шин приводила к их порче. В результате действующий чемпион мира не смог не только собрать необходимые данные, но и проехать быстрейший круг в полную силу. Помешали ему и жёлтые флаги после аварии Сайнса, из-за которых не удалось разогнаться, когда для этого был подходящий момент. В итоге пилот Mercedes занял лишь 19-е место, превзойдя по лучшему времени только Латифи.

Непросто обуздать трассу было и его напарнику Валттери Боттасу, но он всё-таки показал лучшее время в первой тренировке. Вторым довольно неожиданно стал Даниэль Риккардо на Renault, отставший от финна на 0,507 секунды. Третьим пришёл Макс Ферстаппен. За ним расположились оба пилота Racing Point, причём Серхио Перес опередил Лэнса Стролла. Мексиканец рассчитывал на обновления в Сочи и не получил их из-за аварии канадца на Гран-при Тосканы, но всё равно оказался быстрее напарника.

Квят занял высокое для себя седьмое место. При этом россиянин ехал на шинах средней жёсткости, в то время как все опередившие его соперники использовали самый мягкий состав. Позади хозяина трассы оказались и Александр Албон на Red Bull, и Себастьян Феттель на Ferrari, и напарник Пьер Гасли.

Во второй сессии свободных заездов обошлось уже без серьёзных аварий, тем более что квалификация «Формулы-2» улучшила сцепление трассы. Но вылетать на обочину гонщики продолжали. На этот раз Стролл и Хэмилтон не справились с 13-м поворотом, причём лидер чемпионата проехал в считаных сантиметрах от барьера. Авария могла бы сильно понизить его шансы повторить рекорд Михаэля Шумахера по победам в «Формуле-1» в ближайшее воскресенье. В остальном же британец чувствовал себя хорошо на сочинской трассе и показал итоговое второе время, уступив только Боттасу, который, в свою очередь, сбросил больше секунды со своего утреннего результата.

Здорово во второй тренировке выступил Риккардо. Он по-прежнему опережал всех, кроме пилотов Mercedes. При этом вплотную к австралийцу подобрались Сайнс и его напарник Ландо Норрис. Потеснить Риккардо мог бы Ферстаппен, но он очень некстати задел поребрик на своём самом быстром круге — и остался с седьмым временем. Квят в пятницу днём уже не был так быстр. Он не только опустился на 13-е место, но и уступил Гасли четверть секунды.

Тем не менее российский пилот заявил, что в субботней квалификации будет готов бороться за попадание в первую десятку. При этом он отметил, что в течение уикенда температура будет повышаться — и это окажет влияние на оставшиеся заезды.

«Сегодня мы работали над некоторыми вещами, и я остался доволен количеством пройденных кругов. Нужно ещё кое-что доработать по части баланса, но пятница даётся как раз для того, чтобы попытаться успеть всё наладить к субботе. В эти выходные будет довольно жарко, так что мы будем делать всё возможное, чтобы из машины получилось выжать максимум в любых условиях. Если мы за этот вечер и завтрашнее утро справимся со своей задачей, то не вижу причин, почему мы бы не смогли побороться за попадание в третий сегмент квалификации», — поделился ожиданиями Квят.