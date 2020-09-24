Россияне записали видеообращение к Хэмилтону перед этапом «Формулы-1» в Сочи

Любители «Формулы-1» из России записали видеопослание для пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона перед этапом в Сочи.

«Многие из нас решили остаться дома, но некоторые собираются поддержать тебя на автодроме. Надеемся, ты чувствуешь нашу энергию и знаешь, что мы любим тебя и поддерживаем, несмотря ни на что. Побеждаем и проигрываем вместе!» — говорится в описании к видео в Instagram.

«Спасибо огромное, ребята. Надеюсь, вы все в безопасности», — ответил Хэмилтон, выложив часть видео на своей странице.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят заявил о желании взять урок борьбы у Хабиба Нурмагомедова.