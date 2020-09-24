Россияне записали видеообращение к Хэмилтону перед этапом «Формулы-1» в Сочи

Короткая ссылка
Любители «Формулы-1» из России записали видеопослание для пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона перед этапом в Сочи.
Россияне записали видеообращение к Хэмилтону перед этапом «Формулы-1» в Сочи
  • Reuters

«Многие из нас решили остаться дома, но некоторые собираются поддержать тебя на автодроме. Надеемся, ты чувствуешь нашу энергию и знаешь, что мы любим тебя и поддерживаем, несмотря ни на что. Побеждаем и проигрываем вместе!» — говорится в описании к видео в Instagram.

«Спасибо огромное, ребята. Надеюсь, вы все в безопасности», — ответил Хэмилтон, выложив часть видео на своей странице.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят заявил о желании взять урок борьбы у Хабиба Нурмагомедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить