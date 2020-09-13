90-я победа Хэмилтона, два рестарта из-за аварий и седьмое место Квята: как прошёл Гран-при Тосканы в «Формуле-1»

Льюис Хэмилтон одержал 90-ю победу за карьеру, выиграв Гран-при Тосканы в «Формуле-1» на трассе в итальянском «Муджелло». Вторым к финишу приехал его напарник Валттери Боттас, на третье место впервые в карьере поднялся Александр Албон. Даниил Квят показал лучший результат за сезон и занял седьмую позицию. Гонка на домашней трассе Ferrari изобиловала авариями и сходами, из-за чего её пришлось два раза начинать заново.

Первый день

После невероятного Гран-при Италии пилоты «Формулы-1» не покинули страну, а переместились на автодром «Муджелло». Домашняя трасса Ferrari впервые получила возможность принять у себя «королевские гонки» и заодно с размахом отметить юбилей «скудерии» — этот этап должен был стать тысячным в её истории. По такому случаю на Гран-при Тосканы даже было решено впервые за сезон допустить на трибуны зрителей. Увидеть воочию все заезды смогли 2880 болельщиков.

Не хватало этому уикенду только одного — стабильных выступлений самих хозяев трассы. После двойного схода в Монце Ferrari окончательно выпала из числа фаворитов даже своего домашнего Гран-при. Первые пятничные результаты это только подтверждали. Если утром Шарлю Леклеру на новой машине ещё удалось показать третий результат, то в вечерней сессии, когда остальные пилоты уже достаточно освоились и закончили тестировать настройки, монегаск уже замыкал первую десятку.

Как обычно, прекрасно себя чувствовали на новой трассе пилоты Mercedes. Валттери Боттас выиграл обе пятничные тренировки, Льюис Хэмилтон во второй из них уступил ему лишь 0,2 секунды. Их ближайшими преследователями стали оба гонщика Red Bull Макс Ферстаппен и Александр Албон, которым так же, как и представителям Ferrari, не терпелось реабилитироваться за проваленный последний уикенд.

Главным событием пятницы стал контакт между Серхио Пересом, недавно анонсировавшим свой уход из Racing Point, и Кими Райкконеном. На выезде из пит-лейна мексиканец не заметил гонщика Alfa Romeo и выбил его в гравий. За это его наказали потерей одного места на стартовой решётке, что с учётом конфигурации трассы было весьма чувствительным наказанием — обгонять на ней слишком сложно, и результаты квалификации там имеют особое значение.

Второй день

В субботу Боттас выиграл и третью сводную сессию, а Хэмилтон, как ни старался, но в этот раз стал третьим — в промежуток в 0,083 секунды между двумя пилотами Mercedes смог вклиниться Макс Ферстаппен. В последний момент о себе напомнил главный герой прошлого уикенда Пьер Гасли. На своей Alpha Tauri он показал пятый результат. Его напарник Даниил Квят смотрелся не так здорово, но во второй раз за Гран-при попасть в первую десятку ему удалось.

В квалификации же Гасли сразу провалился. Француз уступил всего лишь 0,053 секунды Себастьяну Феттелю и занял 16-е место. Для пилота Ferrari она тоже сложилась неудачно, но он хотя бы смог пробиться во вторую сессию и подняться на 14-ю строчку. При этом от Квята и Райкконена немца отделили лишь 0,004 секунды. Россиянин в итоге квалифицировался 12-м благодаря тому, что показал одинаковый с финном результат раньше него.

В финале квалификации у пилотов Mercedes как будто снова появился «режим вечеринки», ставший запрещённым на прошлой неделе. Они вчистую обыграли всех и заняли первый ряд стартовой решётки. Первая же позиция досталась Хэмилтону, а не Боттасу, остававшемуся весь уикенд недосягаемым для напарника. Британец завоевал поул в 95-й раз за карьеру — до трёхзначного значения ему осталось ещё совсем немного.

Ферстаппен и Албон сформировали второй ряд, а сразу за ними оказался Леклер. Пилот Ferrari смог всё-таки порадовать немногочисленных болельщиков своей команды и занять вполне перспективную пятую позицию. Его соседом должен был стать Перес, но из-за штрафа вперёд выбился его напарник по Racing Point Лэнс Стролл.

Гонка

Едва в «Муджелло» стартовала гонка, как она сразу обогнала по уровню драматизма предыдущий этап в Монце. Боттасу удалось мгновенно взять реванш у Хэмилтона и вырваться вперёд, на третье место сразу же поднялся Леклер. У Ферстаппена произошла потеря мощности, и он откатился назад.

Для голландца это было лишь полбеды. Уже во втором повороте в середине пелотона произошла цепочка столкновений, в результате чего в гравий вылетели Ферстаппен на буксующем Red Bull и Гасли. Им обоим — и неудачнику прошлого уикенда, и его триумфатору — пришлось сойти с гонки. Пострадал в аварии и Феттель, но он обошёлся лишь потерей переднего антикрыла.

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Drama from the off - Bottas gets a flyer but behind Verstappen is into the gravel and OUT of the race! #TuscanGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/gb6UMCc4cH — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Организаторам пришлось выпустить автомобиль безопасности, чтобы расчистить трассу от обломков, и это заняло у них немало времени. Когда спустя пять кругов пилотам освободили дорогу, произошла ещё одна крупная авария. На стартовой прямой Боттас всё ещё разогревал шины, в то время как в хвосте пелотона уже начали разгоняться. В результате гонку закончили ещё четыре пилота — Карлос Сайнс, Антонио Джовинацци, Кевин Магнуссен и Николас Латифи. В этот раз было решено вывесить красный флаг и вернуть оставшихся гонщиков в боксы. Во втором Гран-при подряд их ждал рестарт с места.

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The Safety Car goes in but immediately there's a big shunt at the back of the field#TuscanGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/wt5hvIrVJd — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

На стартовой решётке не оказалось ещё одного участника гонки. Эстебан Окон пожаловался на проблемы с задними тормозами, и на трассу вернулись лишь 13 пилотов. Преодолеть им оставалось 50 кругов из 59 запланированных. Едва погасли огни светофора, как на первое место вернулся Хэмилтон. За Боттасом по-прежнему ехал Леклер. Квят в результате всех перестановок застолбил за собой девятое место.

Mercedes буквально за пару кругов нарастил преимущество, которого могло хватить для победного дубля. Леклер же стал испытывать давление со стороны Стролла и Даниэля Риккардо. Когда монегаска обогнал даже Перес, которого до этого объехал Албон, он отправился менять шины на самые крепкие, с которыми можно было спокойно доезжать до финиша. После пит-стопа пилот Ferrari оказался в хвосте пелотона.

Главной интригой гонки стала борьба за третье место между Строллом и Риккардо. У нейтральных болельщиков симпатии были на стороне австралийца — ранее он поспорил с руководителем своей команды Renault Сирилем Абитебулем, что тот набьёт себе любую татуировку на выбор пилота, если тот окажется на подиуме.

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The battle for P3 is getting very tight 😮



P3 Ricciardo

P4 Stroll

P5 Albon#TuscanGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/Rn9EdnNytr — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Но Риккардо решил не торопиться с атакой и ушёл на пит-стоп, оказавшись сразу за Квятом, поднявшимся на седьмое место. Стролл продержался на старых шинах чуть дольше и вернулся после их замены в трёх секундах от австралийца. Пилот Racing Point смог сократить отставание, но на позицию для атаки не вернулся. Когда канадец всё-таки решил идти на обгон, он не справился с управлением и вылетел на обочину, сильно разбив свою машину.

Очередной выезд автомобиля безопасности был на руку Боттасу, которой после пит-стопов проигрывал Хэмилтону почти семь секунд и теперь мог на свежей резине заново навязать борьбу напарнику. Однако авария Стролла привела не только к его сходу, но и к серьёзному повреждению защитного барьера. Гонку вновь пришлось остановить полностью за 14 кругов до финиша и начать заново с места.

Боттас стартовал хуже Риккардо и временно уступил ему вторую позицию, но смог контратаковать ещё до конца круга. На четвёртую строчку быстро поднялся Албон, и теперь уже он был главной угрозой для австралийца. Квят всё так же шёл седьмым, а преследовавший его Райкконен должен был до финиша отбыть пятисекундный штраф за неправильный выезд на пит-лейн.

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Bottas reclaims P2 from Ricciardo at Turn 1#TuscanGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/VdML8SG4PS — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Албону не пришлось долго ждать, прежде чем он смог обойти Риккардо и спасти Абитебуля от татуировки. Тайский пилот не только вышел на третье место, но и стал догонять Боттаса, но финн сумел вовремя заметить соперника и так ускорился, что установил лучший круг. Хэмилтон, впрочем, не стал делиться с напарником личным очком и забрал его себе незадолго до финиша.

Британец одержал 90-ю победу за карьеру и шестую в этом сезоне, заодно установив новый рекорд «Формулы-1» — 222 гонки в очках. Боттас финишировал вторым, а Албон впервые в карьере поднялся на подиум. Квят показал свой лучший результат в сезоне, закончив гонку седьмым. Леклер и Феттель замкнули первую десятку, что можно считать даже небольшим успехом для Ferrari, тем более что из-за штрафа Райкконена монегаск даже отыграл одну позицию.