Квят о квалификации Гран-при Тосканы: сегодня мы определённо сделали шаг вперёд

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации девятого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Тосканы.

«Сегодня у меня был хороший день, потому что я чувствовал себя более комфортно с машиной в квалификации, чем в других сессиях. Мои инженеры хорошо поработали, пытаясь сделать машину более подходящей для моего стиля пилотажа, потому что вчера я был не очень счастлив, а сегодня мы определённо сделали шаг вперёд. Завтра мы стартуем с 12-го места, и оттуда можно будет бороться. Гонка на этой трассе — новинка для всех, поэтому важно извлечь выгоду из всего, что может случиться», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Тосканы.