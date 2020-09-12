Мазепин прокомментировал победу в гонке «Формулы-2» в Тоскане

Российский гонщик команды Hitech Никита Мазепин прокомментировал победу в первой гонке девятого этапа «Формулы-2» — Гран-при Тосканы.

«Очень рад. После рестарта на более свежих шинах знал, что мы можем чего-то добиться. Но удивился, что смог обойти столько машин сразу на рестарте на такой трассе и без DRS. Я хорошо сберёг шины, и нужно было использовать их сразу после рестарта. Считал, что нужно всё сделать сразу, пусть понимал, что благодаря шинам шансы могут быть и потом», — заявил Мазепин после финиша.

Он отметил, что первый поворот на трассе «Муджелло» довольно сложный.

«Хорошо, что у меня во время борьбы обошлось без контактов. Ну а после выхода в лидеры мне нужно было беречь машину», — добавил россиянин.

Для Мазепина это вторая победа в «Формуле-2» в карьере.

Ранее сообщалось, что Мазепин выиграл гонку «Формулы-2» в Тоскане.